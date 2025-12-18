Tenta la truffa all’anziana fingendosi della Finanza: arrestato

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN GIOVANNI VALDARNO – I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un 33enne di origine ucraina, per aver tentato una truffa nei confronti di un’anziana signora, con la tecnica del finto finanziere.

In particolare, l’uomo aveva chiesto al marito della vittima di recarsi alla compagnia della Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno per ritirare alcuni atti e alla donna di preparare tutto l’oro che aveva in casa in quanto di lì a poco sarebbe passato un collega a ritirarlo. Ovviamente la doppia richiesta sarebbe servita ad allontanare l’uomo da casa, in modo da poter agire indisturbato con l’anziana signora. La donna, impaurita, dopo aver preso tutti gli oggetti in oro e averli preparati sul tavolo della cucina, in attesa del finanziere che di lì a poco sarebbe passato a ritirarli, ha chiamato il figlio per raccontargli ciò che stava accadendo.

L’uomo, insospettito dal racconto della madre, ha immediatamente allertato i carabinieri di San Giovanni Valdarno, che, prontamente intervenuti nel’abitazione della vittima, hanno bloccato il finto finanziere e lo hanno arrestato per tentata truffa.

Le successive indagini hanno consentito di accertare che il malfattore, con il suo cellulare, aveva contattato la vittima, unitamente ad altri complici i quali avrebbero dovuto tenere occupata la donna, sino al suo arrivo.

All’arrestato, a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato imposto di non allontanarsi dal suo comune di abituale dimora, della provincia di Caserta, nonché di permanere nella propria abitazione durante le ore notturne.