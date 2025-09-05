28.6 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tragedia a Sansepolcro: anziano annega nelle acque del Lago Azzurro

Per cause ancora da chiarire il pescatore di 80 anni è finito in acqua mentre si trovava lungo le sponde del bacino

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Tragedia a Sansepolcro: anziano annega nelle acque del Lago Azzurro
Tragedia a Sansepolcro: anziano annega nelle acque del Lago Azzurro (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SANSEPOLCRO – Tragedia a Sansepolcro, dove un uomo è morto annegato nelle acque del Lago Azzurro, in località Gragnano.

La vittima, un pescatore di circa 80 anni, per cause ancora da chiarire è finita in acqua mentre si trovava lungo le sponde del bacino.

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Sansepolcro è intervenuto per il soccorso, con il supporto dell’elicottero Drago che ha calato gli elisoccorritori per recuperare l’uomo.

Una volta portato a riva, è stato affidato al personale sanitario, che purtroppo non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica.

L’episodio ha destato profonda impressione nella comunità, scossa da una morte improvvisa avvenuta in un luogo solitamente frequentato per momenti di svago e relax.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.6 ° C
28.9 °
26.5 °
51 %
5.1kmh
40 %
Ven
27 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (17)Gaza (14)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati