Firenze
martedì 30 Dicembre 2025
Tragico volo dal terrazzo: in elisoccorso al Meyer un bambino di 10 anni

Un volo spaventoso di circa otto metri che ha fatto scattare immediatamente i soccorsi e il trasporto d'urgenza a Firenze

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Elisoccorso Pegaso
AREZZO — Ore di angoscia profonda ad Arezzo per le sorti di un bambino di soli 10 anni, precipitato questa mattina (30 dicembre) dal terrazzo della propria abitazione in via Tortaia, nella periferia cittadina. Un volo spaventoso di circa otto metri che ha fatto scattare immediatamente i soccorsi e il trasporto d’urgenza, in codice rosso, verso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

L’incidente si è verificato intorno alle 8 in una palazzina residenziale. Secondo quanto ricostruito dai primi rilievi della polizia, giunta sul posto per i rilievi, il piccolo si trovava sul balcone di casa quando, probabilmente durante un momento di gioco, si sarebbe arrampicato sulla balaustra perdendo l’equilibrio. Un istante fatale che lo ha fatto cadere nel vuoto, finendo nel cortile sottostante davanti agli occhi dei familiari, immediatamente accorsi dopo aver udito il tonfo.

La centrale del 118, ricevuta la chiamata di emergenza, ha inviato sul posto un’ambulanza e l’automedica. Valutata la gravità dei traumi riportati nella caduta, i sanitari hanno richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso Pegaso. Il velivolo è atterrato in un’area vicina, prendendo in carico il bambino per il trasferimento rapido verso il centro specialistico fiorentino. Nonostante la dinamica drammatica e il codice di massima urgenza, le prime indiscrezioni cliniche filtrate dal Meyer indicano che il piccolo sarebbe rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso, sebbene le sue condizioni restino critiche a causa delle sospette fratture e delle possibili lesioni interne.

Gli agenti della questura di Arezzo stanno completando gli accertamenti per escludere qualsiasi altra ipotesi diversa dalla tragica fatalità domestica. Gli inquirenti hanno ascoltato i testimoni presenti nell’abitazione al momento della caduta per definire con esattezza la dinamica e verificare se vi fossero misure di protezione adeguate sulla struttura del terrazzo. La comunità locale, colpita dalla notizia, attende ora con il fiato sospeso aggiornamenti medici ufficiali dal bollettino del Meyer.

