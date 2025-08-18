32 C
Firenze
lunedì 18 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tre feriti gravi nello scontro fra un’auto e una moto a Marciano della Chiana

Fra i coinvolti c'è anche un minorenne, portato all'ospedale Le Scotte di Siena assieme al 45enne con cui viaggiava e a un anziano

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Tragico incidente a Gavorrano, morta una coppia sull'Aurelia
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MARCIANO DELLA CHIANA – Pauroso incidente all’ora di pranzo fra un’auto e una moto sulla provinciale della Misericordia. 

Sul posto sono ntervenute l’infermierizzata della Pubblica Assistenza di Foiano e le forze dell’ordine ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

In ospedale, tutti con codici gravi, sono finiti un 45enne assieme a un minore condotti con l’elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena e un uomo di 75 anni, anch’egli portato a Siena.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
32 ° C
33.2 °
30.7 °
43 %
4.1kmh
40 %
Lun
30 °
Mar
34 °
Mer
32 °
Gio
26 °
Ven
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (18)incidente (14)Pisa Sporting Club (13)incendio (12)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati