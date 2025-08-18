Tre feriti gravi nello scontro fra un’auto e una moto a Marciano della Chiana

Getting your Trinity Audio player ready...

MARCIANO DELLA CHIANA – Pauroso incidente all’ora di pranzo fra un’auto e una moto sulla provinciale della Misericordia.

Sul posto sono ntervenute l’infermierizzata della Pubblica Assistenza di Foiano e le forze dell’ordine ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

In ospedale, tutti con codici gravi, sono finiti un 45enne assieme a un minore condotti con l’elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena e un uomo di 75 anni, anch’egli portato a Siena.