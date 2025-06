A Empoli in fiamme i magazzini della raccolta alimentare dell’associazione Re.So.

EMPOLI . Grave incendio ai magazzini di Re.So. all’interno della Vela Margherita Hack di Avane questa notte. Attorno alle 3 sarebbe partito il rogo all’interno di alcuni cassonetti, poi propagatisi in due dei magazzini dell’associazione che si occupa di recupero solidale di cibo.

Sul posto questa mattina i vigili del fuoco,, oltre ai tecnici comunali. L’area interessata dall’incendio è stata dichiarata inagibile, sono state poste delle paratìe per separarla e renderla inaccessibile dal resto dell’ex mercato ortofrutticolo. Questa sera sarà in programma: l’evento sarà possibile grazie proprio alla divisione dell’area di gioco e spettacolo da quella toccata dall’incendio. Anche le attività successive potranno essere svolte grazie a questi provvedimenti.

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha commentato: “Quello avvenuto è un fatto gravissimo su cui le indagini dovranno fare chiarezza. È chiaro che il danno è ingente in una struttura concessa a un’associazione che lavora tutti i giorni per aiutare persone in difficoltà, con una rete strutturata che ci invidiano da tutta la Toscana. L’amministrazione è a disposizione dell’associazione per aiutarla in tutti i modi possibili per riprendere le attività quanto prima, un abbraccio a Marinella e a tutti i volontari di Re.So“.