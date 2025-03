Alla Roma basta il gol lampo di Soulè per battere l’Empoli

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Roma 0-1EMPOLI (3-4-2-1)

: Silvestri; Goglichidze (86’ Campaniello), Marianucci, De Sciglio (46’ Sambia); Gyasi, Grassi, Henderson (66’ Kovalenko), Pezzella; Esposito (66’ Konate), Cacace; Colombo (46’ Kouamè). A disposizione: Seghetti, Vasquez. Brancolini; Ebuehi, Tosto, Bacci, Asmussen. Allenatore: D’Aversa.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Abdulhamid (65’ Rensch), Paredes (65’ Cristante), Koné, Salah-Eddine (65’ Angelino); Soulé (81’ Baldanzi), Pellegrini; Shomurodov (72’ Dovbyk). A disposizione: De Marzi, Gollini; Gourna-Douath, Saelemaekers, Pisilli, Sanagrè, El Shaarawy. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi (Perrotti-Mastrodonato)

RETI: 1’ Soulè

EMPOLI – È il gol più veloce della storia della Roma a decidere la partita del Castellani e ad allungare la striscia senza vittorie in campionato dell’undici di D’Aversa, ancora una volta ampiamente incerottato.

Pronti via e Soulè approfitta di un assist di Salah-Eddine su errore in disimpegno di Colombo e fa secco Silvestri. Nella prima frazione è dominio ospite, ma i giallorossi non chudono il match nonoostante la traversa di Shomurodov e il palo di Konè. L’Empoli si affaccia solo con un’occasione di Colombo.

Nella ripresa è sempre soprattutto Roma, ma non arriva il gol del ko e nel finale, dopo un clamoroso errore di Shomurodov, è Kouamè ad andare vicino al gol del pari. Ma sarebbe troppo. La salvezza è sempre a due punti, il 15 marzo per gli azzurri c’è la trasferta a Torino.