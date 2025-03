Anche la sfortuna frena l’Empoli: due pali prima del gol di Kouamè che regala un punto

Getting your Trinity Audio player ready...

Como – Empoli 1-1COMO (4-3-3)

: Butez; Kempf, Goldaniga, Vojvoda, Moreno (56’ Valle); Da Cunha, Sergi Roberto (46’ Perrone), Caqueret (88’ Gabrielloni); Diao, Cutrone (56’ Douvikas), Strefezza (78’ Ikonè). A disposizione: Vigorito, Reina; Iovine, Felipe Jack, Fadera, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Van Der Brempt, Azon Monzon. Allenatore: Fabregas

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (71’ Solbakken), Marianucci, Viti (58’ Fazzini); Gyasi (86’ De Sciglio), Grassi, Henderson (71’ Bacci), Pezzella; Esposito (71’ Colombo), Cacace; Kouamè. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini; Sambia, Kovalenko, Ebuehi, Tosto, Campaniello, Konatè. Allenatore D’Aversa.

ARBITRO: Mariani di Aprilia (Passeri-Imperiale; Marinelli; Fabbri/Paterna)

RETI: 61’ Douvikas, 75’ Kouamè

NOTE: Ammoniti Goglichidze, Goldaninga, Sergi Roberto, Pezzella, Henderson, Grassi. Espulso Fazzini al 92′

COMO – Rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria l’Empoli di D’Aversa che pareggia a Como anche se recrimina molto sull’andamento della gara.

Prima frazione con l’Empoli meglio del Como dal punto di vista delle occasioni da gol anche se è subito brivido per gli azzurri con un gol annullato a Goldaniga per fuorigioco. Poi le occasioni della prima frazione sono tutte per l’Empoli con Cacace e Kouamè prima del clamoroso palo di Grassi.

Nella ripresa ancora un palo in apertura per l’Empoli con Kouamè, poi Fabregas indovina la mossa e inserisce il greco Douvikas per Cutrone ed è proprio lui a battere Vasquez su cross di Vojvoda. Anche D’Aversa pesca dalla panchina e alla mezz’ora della ripresa su un’azione partita da Fazzini, Pezzella pennella il cross giusto per Kouamè che fa 1-1.

Nel finale ancora una clamorosa occasione fallita con Kouamè, Fazzini si fa espellere per fallo da dietro su Ikonè e Vasquez salva tutto su Da Cunha nel recupero.

Il 6 aprile ancora una sfida da brividi. Al Castellani c’è il Cagliari.