Atalanta-Empoli, D’Aversa: “Gara impegnativa e difficile”

“Abbiamo lavorato con la consueta settimana tipo. Il gruppo sta spingendo molto, come dal primo giorno di ritiro. I ragazzi stanno andando oltre le aspettative, quindi mai porsi limiti. E senza porci limiti affronteremo la partita di Bergamo. Anche se affrontiamo una grande squadra non è vero che non abbiamo nulla da perdere, non mi piace ragionare in questo modo, se andiamo in campo alla ricerca della prestazione possiamo metterli in difficoltà”.

“Se ragioniamo da dove siamo partiti, i ragazzi stanno facendo in proporzione quello che fa l’Atalanta. Grazie al club e ad un allenatore che io stimo molto, sono cresciuti tantissimo nel corso degli anni. L’Atalanta deve essere una fonte di ispirazione per noi, basandosi sul settore giovanile che ti permette di far crescere l’intero club. Vorrei vedere quello che abbiamo sempre fatto: giocare da squadra con compattezza, determinazione e ricerca della prestazione. Noi non dobbiamo mai recriminare sul fatto di non aver dato tutto, sotto ogni punto di vista”.