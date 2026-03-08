Blackout Empoli nella ripresa: il Catanzaro vince in rimonta dopo il micidiale uno-due toscano

CATANZARO – La trasferta in terra calabrese si trasforma in una cocente delusione per l’Empoli, che cede per 3-2 sul campo del Catanzaro al termine di una gara letteralmente spaccata in due. La formazione azzurra assapora l’illusione di una vittoria agevole grazie a un avvio folgorante, concretizzatosi in un rassicurante doppio vantaggio nel primo quarto d’ora, per poi subire il veemente e implacabile ritorno dei padroni di casa nella ripresa. Un epilogo amaro, figlio dell’incapacità di gestire il risultato e di arginare la reazione tattica ed emotiva degli avversari.

L’approccio al match dei toscani rasenta la perfezione, fondandosi su verticalizzazioni rapide e spietato cinismo. Dopo appena un minuto dal fischio d’inizio, Salvatore Elia sblocca la contesa raccogliendo un cross di Curto e superando il portiere con un preciso destro nell’angolino basso. Nonostante l’immediato tentativo di reazione locale affidato a Pittarello e Liberali, neutralizzati dall’estremo difensore empolese, l’Empoli colpisce ancora al 15′: un lucido filtrante di Magnino innesca Marco Nasti, il cui destro chirurgico vale lo 0-2. Costretto a inseguire, il Catanzaro alza il baricentro collezionando calci d’angolo e conclusioni con Iemmello e lo stesso Pittarello. La retroguardia azzurra, pur dovendo spendere le ammonizioni di Yepes e Magnino, regge l’urto fino all’intervallo, sfiorando persino il tris con un tentativo a lato di Saporiti.

La fisionomia dell’incontro muta radicalmente al rientro dagli spogliatoi. Nonostante i cambi operati dalla panchina toscana per ricalibrare l’assetto — con gli ingressi di Candela e Haas — e una traversa sfiorata dal solito Saporiti che avrebbe potuto chiudere i conti, l’inerzia passa saldamente nelle mani dei calabresi. Il Catanzaro adotta una manovra avvolgente che schiaccia progressivamente la difesa ospite, riaprendo i giochi al 56′ con un tocco ravvicinato di Filippo Pittarello. La rete rinvigorisce i padroni di casa, capaci di agguantare il pareggio appena sette minuti più tardi (63′) ancora con Pittarello, questa volta puntuale nel capitalizzare un filtrante di Iemmello.

Visibilmente accusato il colpo, l’Empoli smarrisce il controllo del centrocampo e non riesce a innescare ripartenze efficaci per allentare la morsa. Il sorpasso giallorosso si materializza inevitabilmente al 73′: il mattatore della ripresa, Pittarello, veste i panni del rifinitore e serve Tommaso Cassandro, che dal centro dell’area firma il definitivo 3-2 con un destro imparabile. Nel convulso finale, gli azzurri tentano un forcing disperato alla ricerca del nuovo pari, ma l’ultimo squillo di Ilie in pieno recupero viene disinnescato dai guantoni del portiere locale. Il Catanzaro si difende con ordine, ricorrendo anche ai falli tattici, e sancisce una sconfitta che punisce severamente il calo verticale palesato dai toscani nel secondo tempo.

Il tabellino

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; D’Alessandro (46′ Alesi), Pontisso (84′ Pompetti), Petriccione, Favasuli; Pittarello (91′ Koffi), Liberali (72′ Nuamah); Iemmello (84′ Frosini). All. Aquilani.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Curto (84′ Bianchi), Guarino, Obaretin; Ceesay, Magnino, Yepes (46′ Haas), Elia (46′ Candela); Saporiti (66′ Fila), Ilie (58′ Ignacchiti); Nasti. All. Dionisi.

RETI: 1′ Elia (E), 15′ Nasti (E). 56′ Pittarello (C), 63′ Pittarello (C), 73′ Cassandro (C).

NOTE: Ammoniti: Yepes (E), Magnino (E), Antonini (C).