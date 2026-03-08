16.1 C
Firenze
domenica 8 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Blackout Empoli nella ripresa: il Catanzaro vince in rimonta dopo il micidiale uno-due toscano

Un approccio pressoché perfetto vanificato da un secondo tempo disastroso. I cambi di Dionisi non riescono ad arginare l'assedio della formazione di Aquilani

Primo PianoSport
Davide Caruso
Davide Caruso
Catanzaro Empoli
Foto di: IG / Empoli Fc
2 ' di lettura

CATANZARO – La trasferta in terra calabrese si trasforma in una cocente delusione per l’Empoli, che cede per 3-2 sul campo del Catanzaro al termine di una gara letteralmente spaccata in due. La formazione azzurra assapora l’illusione di una vittoria agevole grazie a un avvio folgorante, concretizzatosi in un rassicurante doppio vantaggio nel primo quarto d’ora, per poi subire il veemente e implacabile ritorno dei padroni di casa nella ripresa. Un epilogo amaro, figlio dell’incapacità di gestire il risultato e di arginare la reazione tattica ed emotiva degli avversari.

L’approccio al match dei toscani rasenta la perfezione, fondandosi su verticalizzazioni rapide e spietato cinismo. Dopo appena un minuto dal fischio d’inizio, Salvatore Elia sblocca la contesa raccogliendo un cross di Curto e superando il portiere con un preciso destro nell’angolino basso. Nonostante l’immediato tentativo di reazione locale affidato a Pittarello e Liberali, neutralizzati dall’estremo difensore empolese, l’Empoli colpisce ancora al 15′: un lucido filtrante di Magnino innesca Marco Nasti, il cui destro chirurgico vale lo 0-2. Costretto a inseguire, il Catanzaro alza il baricentro collezionando calci d’angolo e conclusioni con Iemmello e lo stesso Pittarello. La retroguardia azzurra, pur dovendo spendere le ammonizioni di Yepes e Magnino, regge l’urto fino all’intervallo, sfiorando persino il tris con un tentativo a lato di Saporiti.

La fisionomia dell’incontro muta radicalmente al rientro dagli spogliatoi. Nonostante i cambi operati dalla panchina toscana per ricalibrare l’assetto — con gli ingressi di Candela e Haas — e una traversa sfiorata dal solito Saporiti che avrebbe potuto chiudere i conti, l’inerzia passa saldamente nelle mani dei calabresi. Il Catanzaro adotta una manovra avvolgente che schiaccia progressivamente la difesa ospite, riaprendo i giochi al 56′ con un tocco ravvicinato di Filippo Pittarello. La rete rinvigorisce i padroni di casa, capaci di agguantare il pareggio appena sette minuti più tardi (63′) ancora con Pittarello, questa volta puntuale nel capitalizzare un filtrante di Iemmello.

Visibilmente accusato il colpo, l’Empoli smarrisce il controllo del centrocampo e non riesce a innescare ripartenze efficaci per allentare la morsa. Il sorpasso giallorosso si materializza inevitabilmente al 73′: il mattatore della ripresa, Pittarello, veste i panni del rifinitore e serve Tommaso Cassandro, che dal centro dell’area firma il definitivo 3-2 con un destro imparabile. Nel convulso finale, gli azzurri tentano un forcing disperato alla ricerca del nuovo pari, ma l’ultimo squillo di Ilie in pieno recupero viene disinnescato dai guantoni del portiere locale. Il Catanzaro si difende con ordine, ricorrendo anche ai falli tattici, e sancisce una sconfitta che punisce severamente il calo verticale palesato dai toscani nel secondo tempo.

Il tabellino

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; D’Alessandro (46′ Alesi), Pontisso (84′ Pompetti), Petriccione, Favasuli; Pittarello (91′ Koffi), Liberali (72′ Nuamah); Iemmello (84′ Frosini). All. Aquilani.
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Curto (84′ Bianchi), Guarino, Obaretin; Ceesay, Magnino, Yepes (46′ Haas), Elia (46′ Candela); Saporiti (66′ Fila), Ilie (58′ Ignacchiti); Nasti. All. Dionisi.
RETI: 1′ Elia (E), 15′ Nasti (E). 56′ Pittarello (C), 63′ Pittarello (C), 73′ Cassandro (C).
NOTE: Ammoniti: Yepes (E), Magnino (E), Antonini (C).

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.1 ° C
17.3 °
15.5 °
59 %
5.1kmh
40 %
Dom
15 °
Lun
19 °
Mar
19 °
Mer
17 °
Gio
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1451)ultimora (1308)sport (63)Eurofocus (55)demografica (25)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati