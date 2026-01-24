9.5 C
Crollo parziale di un tetto a Castelfiorentino: evacuate cinque famiglie

Paura all'alba in via del Pantano: i residenti avevano avvertito degli scricchiolii e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Crollo parziale di un tetto a Castelfiorentino: evacuate 5 famiglie (foto vigili del fuoco)
CASTELFIORENTINO – Paura all’alba a Castelfiorentino per il crollo di una porzione di tetto di una palazzina. 

I vigili del fuoco sono arrivati poco dopo le 6 in via del Pantano, per la verifica della staticità della copertura dell’edificio composto da 2 piani fuori terra, dal quale provenivano alcuni rumori. Sul posto è stata inviata una squadra e richiesto l’intervento del tridimensionale inviato dal distaccamento di Empoli, con il quale sono state effettuate le verifiche dell’entità del danno al tetto. Sul posto giunto anche il funzionario.

Al termine delle verifiche, a causa del crollo parziale di una porzione del tetto, l’edificio è stato reso non fruibile. Sono 5 le famiglie allontanate per le quali 4 hanno trovato sistemazione dai parenti mentre per una famiglia è stata richiesta la sistemazione tramite il Comune. I vigili del fuoco hanno accompagnato le famiglie all’interno dell’immobile per recuperare effetti personali di prima necessità.

Fortunatamente on ci sono persone ferite.

