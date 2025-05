Empoli a Monza per continuare a crederci, D’Aversa: “Ho chiesto ai ragazzi di dare il 100 per cento”

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – “In questo momento dobbiamo solo pensare a quello che può essere. Siamo al punto di non ritorno, 180 minuti dalla gioia oppure dal dolore. Noi dobbiamo lottare affinché si verifichi la prima ipotesi. Siamo consapevoli che il traguardo è alla nostra portata, che ce la possiamo fare”. Mister Roberto D’Aversa ha presentato così la sfida tra Empoli e Monza, in programma oggi (18 maggio) alle 20,45 al’U-Power Stadium di Monza.

“Ho chiesto ai ragazzi – dice D’Aversa – di dare il 200% e devo dire che hanno risposto alla grande. Se vogliamo dare importanza alla vittoria col Parma dobbiamo ottenere un risultato a Monza. Non sarà una partita semplice, nell’ultimo turno ha vinto contro l’Udinese, ma a prescindere da questo domani le motivazioni devono fare la differenza, dobbiamo dare seguito al successo con il Parma per giocarci poi il nostro obiettivo all’ultima partita. Si cerca sempre di preparare al meglio la gara. La partita si può evolvere in diverse maniere. In settimana abbiamo provato più soluzioni ma si deve ragionare anche sulla condizione fisica dei ragazzi e sul contesto della gara. Sono valutazioni che si fanno sempre. Il peso della partita è molto importante: dovremo andare in campo con coraggio per fare un risultato pieno, serviranno anche pazienza ed equilibrio. Tutti consapevoli e compatti per il nostro obiettivo”.

“In questo momento dobbiamo solo pensare a quello che può essere – ha proseguito –, prima di Parma avevo chiesto fiducia nei ragazzi e nell’ambiente. Si è ricreato l’entusiasmo per l’obiettivo. L’ambiente ci ha dato una grande mano, in altre piazze non sarebbe successo, adesso dobbiamo lottare per un finale che ci porti gioia. I nostri tifosi verranno numerosi in Brianza per sostenere i ragazzi, è una delle gare più importanti della storia di questo piccolo grande Club. Siamo consapevoli che il traguardo è alla nostra portata, che ce la possiamo fare”.

“Non ci possiamo permettere di sottovalutare nessuna squadra avversaria – ha concluso D’Aversa – Siamo tornati alla vittoria dopo tanto. Non respiravamo quelle sensazioni di entusiasmo da tempo. Dobbiamo tenere bene in mente quelle sensazioni, dopo la partita sofferta con il Parma. Continuiamo a lottare per raggiungere il nostro obiettivo. Non andiamo a Monza pensando che sia facile: le esperienze passate, del Club ma anche le mie da calciatore, ci devono servire per questo. Diamo valore alla vittoria con il Parma, poi affronteremo l’ultima. La gara di domani può determinare”.