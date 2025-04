Empoli manca ancora il successo pieno: 2-2 contro il Venezia

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Venezia 2-2EMPOLI (3-4-2-1)

: Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi (76’ Solbakken), Henderson (76’ Anjorin), Grassi, Cacace; Fazzini, Colombo (71’ Ebuehi); Esposito. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini; Pezzella, Sambia, Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Asmussen, Campaniello, Konatè. Allenatore: D’Aversa.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli (63’ Schingtienne), Idzes, Candé; Zerbin, Perez (72’ Duncan), Nicolussi Caviglia, Doumbia (63’ Yeboah), Ellertsson (87’ Haps); Busio, Gytkjaer (87’ Maric). A disposizione: Joronen, Grandi; Haps, Zampano, Oristanio, Conde, Bjarkason, Sverko, Ladisa, Carboni. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Davide Massa di Imperia (Passeri-Costanzo)

RETI: 59’ Fazzini, 68’ Yeboah, 85’ Busio, 87’ Anjorin

NOTE: Ammoniti Marcandalli, Grassi

EMPOLi – Si allunga la serie senza vittorie per l’Empoli. Anche contro il Venezia arriva un pareggio che non permette di uscire dalla zona salvezza e che mantiene in bilico gli azzurri di D’Aversa.

Nel primo tempo sono i veneti ad arrivare più vicini al gol con Doumbia, ma sulla sua traiettoria c’è Vasquez. Nel secondo tempo arrivano le reti: apre l’Empoli e si illude con il ritorno al gol del regista Fazzini. La gioia del vantaggio dura solo nove minuti. Yaboah, subentrato a Doumbia fa 1-1 e nel finale il Venezia va a un passo dal colpaccio con il centrocampisa Busio. È Anjorin a evitare un ko che sarebbe pesantissimo per il 2-2 finale.

La classifica dice -1 rispetto al Lecce e -3 sul Parma. Per gli empolesi la prossima settimana c’è il derby, al Franchi, con la Fiorentina.