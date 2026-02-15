Al Castellani finisce in parità: l’Empoli domina e spreca, la Reggiana strappa un punto d’oro

EMPOLI – Un pareggio che, per le statistiche e per la dinamica del gioco, sta decisamente stretto ai padroni di casa. Al “Castellani”, l’Empoli è costretto a dividere la posta in palio (1-1) con una Reggiana cinica e abile a capitalizzare l’unico vero episodio favorevole, resistendo poi a un forcing che ha prodotto tanto volume ma poca concretezza.

La chiave di lettura del match va ricercata in due minuti di pura schizofrenia calcistica, consumatisi a metà della prima frazione. L’Empoli, padrone del campo fin dall’avvio con le conclusioni di Ignacchiti e il pressing alto, è passato dall’illusione del vantaggio alla doccia fredda dello svantaggio in un battito di ciglia. Al 24′, il destro di Shpendi si è infranto sul palo, negando la gioia del gol; sul capovolgimento di fronte, l’ingenuità di Degli Innocenti in area su Girma ha offerto agli ospiti la chance dagli undici metri. Lo stesso Girma, freddo dal dischetto al 26′, ha punito oltremodo una squadra che, fino a quel momento, aveva concesso solo calci piazzati tattici per spezzare il ritmo.

Sotto di un gol e beffati dalla sorte (con Magnino fermato solo da una parata sotto la traversa prima del riposo), gli azzurri hanno trasformato la ripresa in un monologo. La reazione nervosa, supportata dai cambi e dalla spinta di Elia sulla fascia, ha trovato il giusto premio al 72′: è stato ancora Shpendi, il più vivo dei suoi, a svettare di testa su corner e a rimettere in equilibrio il punteggio.

L’ultimo quarto d’ora è stato un assedio, ma privo di lucidità. L’Empoli ha cercato la vittoria con la forza della disperazione, affidandosi alle iniziative del subentrato Saporiti e agli inserimenti di Guarino, ma la frenesia ha annebbiato la mira negli ultimi sedici metri. La Reggiana, rintanata nella propria trequarti, ha eretto un muro che ha vacillato ma non è crollato nemmeno al 92′, quando il tentativo di Bozzolan si è spento sul fondo, portandosi via le ultime speranze di una vittoria che, ai punti, sarebbe stata indiscutibile.

Il tabellino

EMPOLI (3-5-2)

: Fulignati; Lovato, Curto, Obaretin (46′ Guarino); Candela (46′ Ceesay), Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti (68′ Saporiti), Elia; Shpendi, Nasti (46′ Popov). All. Dionisi.

REGGIANA (3-5-2): Micai; Rozzio, Bonetti, Libutti; Papetti, Charlys, Reinhart (58′ Portanova), Belardinelli (95′ Mendicino), Tripaldelli (58′ Bozzolan); Girma (78′ Lambourde ), Novakovic (95′ Fumagalli). All. Rubinacci.

RETI: 26′ Girma (R), 72′ Shpendi (E).

NOTE: Ammoniti: Reinhart (R), Popov (E), Degli Innocenti (E), Guarino (E), Curto (E), Fumagalli (R).