Ilie e Busiello trascinano l’Empoli al turno successivo

EMPOLI – L’Empoli vola ai sedicesimi di Coppa Italia dopo un finale al cardiopalma deciso dai rigori. Al Castellani la Reggiana parte forte e passa in vantaggio al 13’ con Gondo, bravo a sfruttare l’assist di Tavsan e a battere Fulignati. Gli azzurri reagiscono e hanno l’occasione di pareggiare già nel primo tempo: rigore per fallo di mano di Bozzolan, ma Motta indovina l’angolo e neutralizza il tiro di Ilie.

Nella ripresa il copione non cambia: gara combattuta, portieri protagonisti e occasioni da entrambe le parti. Al 64’ l’Empoli trova il pari con un tiro-cross di Ilie che sorprende Motta. Il risultato resta sull’1-1 e la sfida si trascina fino ai calci di rigore.

Dal dischetto, la tensione è altissima. Belardinelli, Elia e Busiello non sbagliano per i toscani. La Reggiana invece si inceppa: Gondo calcia debole, Marras trova Fulignati sulla sua strada, e Rover spedisce alto. La serie si chiude con l’ultimo rigore trasformato da Busiello che manda l’Empoli al turno successivo, dove affronterà la vincente di Genoa-Vicenza.

Una gara intensa, giocata a ritmi alti e decisa solo all’ultimo respiro.

Il tabellino

Empoli – Reggiana 4-1 dcr (1-1 al 90′)

EMPOLI

(3-4-2-1): Fulignati; Curto, Guarino, Carboni; Ebuehi (1’st Elia), Ignacchiti, Belardinelli, Moruzzi (27’st Ceesay); Shpendi, Ilie (39’st Yepes); Popov (39’st Busiello). A disposizione: Perisan, Versari, Indragoli, Moray, Bembnista, Baralla, Asmussen, Pasalic, Zanaga, Orlandi. Allenatore: Pagliuca.

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti (38’st Quaranta); Rover, Bertagnoli (38’st Vallarelli), Reinhart (34’st Stulac), Bozzolan; Tavsan (23’st Marras), Portanova (34’st Conte); Gondo. A disposizione: Seculin, Enza, Meroni, Mendicino, Maisterra, Cavaliere. Allenatore: Dionigi.

ARBITRO: Calcavara di Varese

RETI: 13’ pt Gondo; 19’ st Ilie

SEQUENZA RIGORI: Belardinelli gol; Gondo parato; Elia gol; Marras parato; Carboni parato; Rover alto; Busiello gol

NOTE: Ammoniti: Curto, Pagliuca, Carboni, Popov, Reinhart. Al 22’ del primo tempo Motta para il penalty a Ilie.