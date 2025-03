Empoli-Roma, D’Aversa: “Partita difficile. Faremo il massimo per metterli in difficoltà”

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Empoli-Roma, oltre 12mila spettatori allo stadio Castellani di Empoli per l’arrivo della Roma di Claudio Ranieri domenica 9 marzo alle ore 18.

Partita valida per la 28esima giornata di serie A diretta da Marco Di Bello di Brindisi. Giuseppe Perrotti di Campobasso e Vito Mastrodonato di Molfetta gli assistenti. Kevin Bonacina di Bergamo Iv ufficiale. Daniele Paterna di Teramo il Var e Davide Massa di Imperia l’Avar.

Empoli di Roberto D’Aversa reduce dal pari in trasferta con il Genoa e dalla vittoria a Torino con la Juventus in Coppa Italia, a quota 22 punti in classifica.

Roma di Claudio Ranieri reduce dalla vittoria in Europa League con Athletic Bilbao. E in campionato reduce da quattro vittorie consecutive, a quota 43 punti in classifica

Un Empoli ancora in emergenza, con molti infortunati.

D’Aversa: “Affrontiamo la squadra più forte del campionato, quella che ha fatto più punti 2025, galvanizzata dal risultato europeo e con un grandissimo allenatore. Venendo anche noi da un doppio impegno positivo. Per noi allenatori Ranieri è un esempio di stile, di eleganza, oltre a concretizzare e portare risultati. Per noi una partita difficile ma ci deve essere la volontà di mettere in difficoltà una squadra in condizione psicofisica ottimale. Per quanto ci riguarda, sotto l’aspetto fisico la squadra ha sempre fatto meglio. I ragazzi stanno lavorando molto molto bene dal primo giorno di ritiro.

Faremo il massimo per cercare di mettere in difficoltà la Roma”.

Per quanto riguarda la viabilità a Empoli, qui tutte le misure.