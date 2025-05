Empoli si spaventa poi cala il tris con il Monza ne resta aggrappato alla salvezza

Getting your Trinity Audio player ready...

Monza – Empoli 1-3MONZA (3-5-2)

: Pizzignacco; Brorsson, Carboni, Palacios (54’ Caldirola); Birindelli, Zeroli (54’ Mota Carvalho), Bianco (79’ Sensi), Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari (71’ Petagna), Keita (71’ Ciurria). A disposizione: Turati, Mazza; Lekovic, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato. Allenatore: Nesta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci (46’ Goglichidze), Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson (46’ Colombo), Pezzella; Fazzini (83’ Ebuehi), Cacace; Esposito (70’ Anjorin). A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini; Sambia, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Campaniello, Konatè. Allenatore: D’Aversa

ARBITRO:Marinelli di Tivoli (Colarossi-Vecchi; Collu; Fabbri/Mariani)

RETI: 30’ Birindelli, 49’ Colombo, 51’ Viti, 59’ aut. Pizzignacco

NOTE: Ammioniti Ismajli

MONZA – L’Empoli rimane aggrappato alle speranze salvezza andando a vincere sul campo della già retrocessa Monza.

Una partita che l’Empoli prova a portare dalla sua fin dall’inizio con occasioni di Fazzini, Esposito, Cacace e Marianucci, che trovano la difesa o Pizzignacco presenti. Al primo affondo a passare sono i padroni di casa con Birindelli, imbeccato nel corridoio da Caprari. L’Empoli in svantaggio rischia di affondare e solo Vasquez lo tiene a galla prima della fine del tempo.

Nella ripresa D’Aversa inserisce Colombo e Goglichidze e proprio l’attaccante scuola Milan alla prima occasione fa 1-1 su assist di Fazzini. Una volta sbloccato l’Empoli in dicei minuti cala il tris con Viti e l’autorete di Pizzignacco su cui carambola un tiro sul palo di Gyasi. Una volta in vantaggio l’Empoli mette in cassaforte il risultato.

Gli azzurri si giocheranno la salvezza all’ultima giornata contro il Verona. Una vittoria significherebbe, almeno, spareggio con il Lecce che ha regolato di misura il Torino. Al Venezia, ko contro il Cagliari, serve un miracolo. Il Parma, indenne con la capolista Napoli, resta ancora implicato nella corsa salvezza. Sarà un ultimo turno di bagarre.