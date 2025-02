Empoli travolto dall’Udinese: azzurri ko sotto i colpi di Ekkelenkamp e Thauvin

Getting your Trinity Audio player ready...

Udinese – Empoli 3-0UDINESE (4-4-2)

: Sava; Ehizibue (84′ Modesto), Bijol, Solet, Kamara; Atta (63′ Payero), Lovric (81′ Pafundi), Karlstrom, Ekkelenkamp (74′ Sanchez); Thauvin, Lucca (81′ Bravo). A disposizione: Piana, Padelli, Zarraga, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Zemura. Allenatore: Runjaic

EMPOLI (3-5-2): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Cacace (84′ Konate); Gyasi (75′ Sambia), Henderson (84′ Kovalenko), Grassi, Maleh (75′ Zurkowski), Pezzella; Kouame, Colombo (62′ Esposito). A disposizione: Seghetti, Vasquez, Tosto, Bembnista. Allenatore: D’Aversa

ARBITRO: Doveri di Roma 1

RETI: 19′ e 65′ Ekkelenkamp, 90′ Thauvin

UDINE – Brutta sconfitta, non solo nel punteggio, per l’Empoli sul terreno di gioco dell’Udinese. La formazione di D’Aversa (a questo punto in bilico) colleziona l’ennesima sconfitta e ora la classifica è davvero deficitaria.

L’Udinese conferma il suo momento brillante. Ekkelenkamp con la sua doppietta si conferma anche realizzatore dopo il gol di pregevole fattura contro il Napoli ma tutta la squadra gira bene e solo Silvestri, schierato in porta a sorpresa dall’Empoli, e il palo rendono meno pesante il risultato.

E dire che in apertura di ripresa, sul punteggio di 1-0, l’Empoli avrebbe occasione per pareggiare con Maleh, Gyasi e Colombo che quando non peccano di imprecisione trovano Sava sulla loro traiettoria.

Dopo il 2-0 bianconero in ripartenza la partita si chiude per gli azzurri di D’Aversa e nel finale Thauvin trova anche il gol del 3-0.

Ora le decisioni per dare una scossa alla squadra sono in mano alla famiglia Corsi.