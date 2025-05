Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Esplosione nella notte in un edificio a margine della ferrovia, disagi anche per i trasporti.

I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli sono intervenuti all’una di notte in via Livornese a Empoli alla casa cantoniera, in seguito ad una probabile fuga di gas che ha provocato un’esplosione del terratetto situato nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Firenze – Pisa.

I vigili del fuoco intervenuti con una squadra, hanno effettuato il controllo dell’edificio e la verifica di eventuali persone rimaste all’interno.

L’unico occupante, un uomo di 47 anni, è uscito in autonomia prima dell’arrivo dei vigili del fuoco ed è stato soccorso dal personale sanitario che lo ha trasportato al pronto soccorso. È stato effettuato anche lo spegnimento di alcuni focolai all’interno dei locali.

Dopo lo scoppio è stata disposta immediatamente l’interruzione della linea ferroviaria Empoli – Pisa in entrambe le direzioni. Al termine delle verifiche effettuate anche dal funzionario dei vigili del fuoco, è stata dichiarata l’inagibilità dell’edificio in seguito ai danni riportati dall’evento, con il crollo parziale del tetto e lo spanciamento di un muro perimetrale sul lato della ferrovia.

Per questo motivo in accordo con il personale delle Ferrovie dello Stato, è stata riaperta la linea ferroviaria più lontana dall’edificio e ridotta la velocità dei convogli in transito.