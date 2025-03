Gattile di Empoli, trasferiti temporaneamente gli ospiti nella struttura di Casenuove

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Dopo gli eventi legati all’emergenza maltempo del 14 marzo scorso che hanno colpito anche l’area in cui era collocato il gattile, si è reso necessario un intervento di somma urgenza che sarà effettuato in questi giorni dalla ditta specializzata Salvambiente, attualmente incaricata del servizio di disinfestazione sul territorio comunale.

Ciò comporta, in via temporanea, lo spostamento dei felini rimasti in loco, pertanto l’amministrazione comunale ha individuato immediatamente una struttura che possa accoglierli solo per il periodo necessario all’intervento. Si tratta dei locali della ex scuola materna nella frazione di Casenuove dove si è concluso il progetto annuale per l’emergenza freddo. Lo spostamento sarà curato dalle volontarie e dai volontari dell’associazione Aristogatti.

Inoltre l’iniziativa Open weekend gattile che rientra nell’ambito del cartellone Due stagioni per l’ambiente, nei giorni 29 e 30 marzo, è stata annullata. Restano confermati i giorni nel mese di maggio, il 10 e 11, dalle 15 alle 17, in cui sarà possibile visitare il gattile e nel frattempo preparare tante cose buone per gli amici felini da portare in quei giorni.

“Abbiamo lavorato in squadra e fin da subito per trovare una soluzione tempestiva e sicura per gli ospiti del gattile a seguito dell’intervento di sanificazione che si rende necessario dopo l’alluvione – spiega l’assessora alla transizione ecologica con delega alla tutela degli animali, Laura Mannucci – Questa soluzione sarà temporanea per poi tornare in un ambiente pulito. Ringrazio la comunità empolese che si è dimostrata subito vicina al nostro gattile aiutando concretamente l’associazione Aristogatti con la quale siamo in contatto costante”.