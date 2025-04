Infortuni gravi, in un colpo solo l’Empoli perde Kouamè, Maleh e Zurkowski

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Piove sul bagnato in casa Empoli, sul quale piovono in serie infortuni rilevanti proprio nel momento del rush finale per la salvezza.

Sono tre i giocatori per il quale è finita la stagione dopo che ieri (8 aprile) si sono sottoposti ad intervento chirurgico: Christian Kouamé, Youssef Maleh e Szymon Zurkowski.

Christian Kouamé è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal professor Pier Paolo Mariani alla casa di cura Villa Stuart a Roma, alla presenza dello staff medico azzurro, èriuscito.

Youssef Maleh è stato sottoposto ad intervento a livello di legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito anche in questo caso dal professor Pier Paolo Mariani alla casa di cura Villa Stuart a Roma alla presenza dello staff medico azzurro, è da considerarsi perfettamente riuscito.

Szymon Zurkowski è stato infine operato al comparto postero laterale del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal professor Ramon Cugat alla presenza dello staff medico azzurro all’Instituto Cugat servicio de traumatologia Hospital Quironsalud di Barcellona, è anch’esso andato a buon fine.