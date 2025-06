Ipotesi Pagliuca per la panchina dell’Empoli dopo la retrocessione in B

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Dopo la retrocessione aritmetica dalla Serie A, l’Empoli si prepara a voltare pagina. Inizia ufficialmente il cantiere per la rifondazione della squadra azzurra, che dovrà essere ripensata in vista del prossimo campionato di serie B.

Una stagione che si preannuncia tutt’altro che semplice, in un torneo ogni anno più competitivo e imprevedibile. La prima mossa sarà definire la nuova guida tecnica, visto che l’addio a Roberto D’Aversa – già certo dopo la sconfitta con il Verona – è solo da ufficializzare. In pole position per raccoglierne l’eredità c’è Guido Pagliuca, allenatore originario di Cecina reduce da ottime stagioni alla guida della Juve Stabia. Con i campani ha centrato prima una promozione in serie B con tre giornate d’anticipo, poi un sorprendente quinto posto tra i cadetti, nonostante una rosa costruita con uno dei budget più bassi della categoria.

Pagliuca, 48 anni, è un profilo che stuzzica la dirigenza azzurra per la sua identità di gioco chiara, il pragmatismo e una forte cultura del lavoro. Doti che ricordano da vicino un altro toscano partito dal basso: Maurizio Sarri, il cui percorso proprio a Empoli segnò l’inizio dell’ascesa verso l’élite del calcio italiano. C’è da vincere però la concorrenza anche del Modena.

L’eventuale arrivo di Pagliuca coinciderebbe con una strategia basata sulla valorizzazione del settore giovanile e il reintegro dei tanti talenti in prestito, elementi che difficilmente avrebbero trovato spazio in serie A. In un contesto dove le risorse economiche devono essere dosate con attenzione, Empoli punta su competenze, sostenibilità e idee chiare. La rifondazione è iniziata: ora serve il timoniere giusto per guidarla.