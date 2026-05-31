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La festa fra connazionali finisce a coltellate: feriti padre e figlio, denunciato un 28enne

Episodio di sangue fra esponenti della comunità filippina ieri sera (30 maggio) in via Ridolfi a Empoli. Indaga la polizia

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

EMPOLI – Una festa tra connazionali che si trasforma improvvisamente in un fatto di sangue in pieno centro. Padre e figlio, rispettivamente di 51 e 28 anni, sono rimasti feriti a colpi di coltello al culmine di una violenta lite scoppiata all’interno di un’abitazione in via Ridolfi, a Empoli. Per i due si è reso necessario il trasporto in ospedale, mentre l’aggressore è stato rintracciato e denunciato.

Il drammatico episodio si è consumato intorno alle 21,40 di ieri (30 maggio). In un appartamento della strada empolese era in corso un festeggiamento che vedeva la partecipazione di numerose persone della comunità filippina. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, legate a quanto pare a motivi del tutto futili, la tensione tra alcuni invitati è salita rapidamente fino a degenerare in un confronto fisico. Nel mezzo del caos un giovane di 28 anni, anch’egli di origini filippine, ha impugnato un coltello scagliandosi contro il connazionale coetaneo e il padre di quest’ultimo.

A far scattare tempestivamente la macchina dei soccorsi è stato un poliziotto del commissariato di Empoli. L’agente, che in quel momento si trovava fuori servizio e stava passeggiando casualmente lungo via Ridolfi, si è accorto che qualcosa di grave era appena accaduto quando si è imbattuto in strada in uno dei due feriti, sanguinante e in evidente stato di choc. Il poliziotto ha dato immediatamente l’allarme, permettendo l’arrivo in forze delle volanti della Polizia, dei Carabinieri e delle ambulanze del 118.

I sanitari hanno prestato le prime cure ai due congiunti: ad avere la peggio è stato il figlio ventottenne, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni, mentre il genitore cinquantunenne se la caverà con una prognosi di 7 giorni. Nel frattempo gli investigatori della polizia, supportati dai militari dell’Arma, hanno avviato i rilievi nell’abitazione e ascoltato i testimoni, riuscendo a isolare le responsabilità e a individuare il presunto autore del ferimento. Per il ventottenne è scattata una denuncia a piede libero con l’accusa di lesioni personali aggravate.

© Riproduzione riservata

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