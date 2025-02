L’Empoli colleziona un’altra sconfitta con il ‘nuovo’ Milan: ora è crisi nera

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Milan 0-2EMPOLI (3-4-2-1)

: Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti (28’ Goglichidze); Gyasi, Henderson (70’ Kouamè), Grassi (80’ Bacci), Pezzella; Esposito (80’ Konatè), Cacace; Colombo (70’ Zurkowski). A disposizione: Silvestri, Seghetti; Sambia, Tosto, Falcusan, Gravelo. Allenatore: D’Aversa.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana (46’ Pulisic), Reijnders (69’ Thiaw), Jimenez (46’ Leao); Abraham (46’ Gimenez), Joao Felix (84’ Terracciano). A disposizione: Sportiello, Torriani; Chukwueze, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Sottil. Allenatore: Sergio Conceicao.

ARBITRO: Pairetto di Brindisi (Rossi-Yoshikaea)

RETI: 68’ Leao, 76’ Gimenez

NOTE: Ammoniti Joao Felix, Grassi, Gimenez. Espulsi Tomori al 55′ e Marianucci al 65′

EMPOLI – Continua la serie nera dell’Empoli, che ha collezionato due punti nelle ultime nove partite.

Contro il Milan la squadra di D’Aversa regge più di un’ora e non demerita, soprattutto nel primo tempo in cui gli azzurri colgono anche un palo con Colombo.

Nella ripresa Sergio Conceicao inserisce il nuovo acquisto Gimenez e Leao e il risultato si sblocca, con i rossoneri che tirano un sospiro di sollievo dopo l’espulsione di Tomori per doppia ammonizione (la seconda molto contestata perché il fallo avvenuto su Colombo in fuorigioco). Anche l’Empoli rimane in dieci per un fallo di reazione di Marianucci e tre minuti dopo Leao su cross di Pulisic firma il vantaggio ospite. Otto minuti dopo è Gimenez, ancora servito da Pulisic, a fare il 2-0.

Partita chiusa e per l’Empoli da registrare un altro ko.