L’Empoli firma l’impresa di giornata in serie A: battuta la Roma all’Olimpico

Roma – Empoli 1-2ROMA (4-3-2-1)

: Svilar; Celik (46’ Zalewski), Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante (63’ Le Fée), Paredes (63’ Baldanzi), Pellegrini; Dybala, Soulé (77’ Shomurodov); Dovbyk. A disposizione: Marin, Ryan; Smalling, Bove, Abraham, Dahl, Pisilli, Sangare Traorè, Costa, Nardini, El Sharaawy. Allenatore: De Rossi

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh (63’ Haas), Pezzella (63’ Cacace); Solbakken (58’ Esposito), Fazzini (87’ Stojanovic); Colombo (87’ Ekong). A disposizione: Seghetti, Brancolini; Goglichidze, Shpendi, Guarino, Marianucci. Allenatore: D’Aversa (squalificato)

ARBITRO: Zufferli di Udine

MARCATORI: 45’ Gyasi, 61’ rig. Colombo, 80’ Shomurodov

NOTE: Maleh, Solbakken, Cacace, Haas

ROMA – L‘impresa di giornata in serie A la firma l’Empoli, che viola per 2-1 l’Olimpico di Roma.

Nel primo tempo c’è praticamente solo la formazione di D’Aversa, ispirata da Fazzini. Gyasi è croce e delizia dei suoi, fra buone cose ed errori altrettanto clamorosi. Colombo si fa sempre pericoloso e quando viene chiamato in causa anche il portiere Vasquez risponde presente. Allo scadere il gol di Gyasi che fa chiudere il tempo in vantaggio agli azzurri individuando l’angolo giusti per battere Svilar.

Nella ripresa la Roma con Zalewski in campo per Celik sembra più pericolosa e lo dimostrano in serie la traversa di Pellegrini e il palo di Mancini nella stessa azione. Al 16′, però, Paredes stende Esposito in area e dal dischetto Colombo non sbaglia. Arrembaggio della Rroma per rientrare in partita ma il solo Shomodurov, entrato da tre minuti, contribuisce a rendere interessante il finale. Brividi finali con Dybala che, a Vasquez battuto, coglie l’ennesimo palo di giornata.

L’Empoli può esultare per i primi tre punti dell’anno.