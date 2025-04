Nuovo Castellani a Empoli, indetta la conferenza dei servizi preliminare

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – È stato firmato giovedì (3 aprile) l’atto da parte del Comune di Empoli per l’indizione della Conferenza dei servizi preliminare in merito alla proposta di project financing dell’Empoli Fc sullo stadio Carlo Castellani’di Empoli.

La procedura porta nel vivo la discussione tra gli enti interessati (l’amministrazione comunale, l’Empoli Fc in qualità di soggetto proponente, i vari enti come Arpat, Genio Civile, Regione Toscana, Questura, Prefettura, Azienda USL Toscana Centro, Coni, Figx, e molti altri) che si confronteranno su tutti gli aspetti di dettaglio, per arrivare a una sintesi.

La conferenza dei servizi preliminare dovrà concludersi con la decisione dell’amministrazione comunale sulla pubblica utilità dell’intervento di ristrutturazione dello stadio cittadino. In caso affermativo, si potrà procedere a quella decisoria che una volta chiusa porterà all’avvio dei lavori.

Entro il 21 aprile le amministrazioni in indirizzo potranno richiedere integrazioni o chiarimenti. Le amministrazioni coinvolte dovranno pronunciarsi entro il 13 maggio ovvero entro il 23 maggio per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini. Se servirà un esame contestuale degli interessi per il superamento di eventuali dissensi motivati, la riunione in modalità sincrona si terrà il 5 giugno. La conferenza dovrà comunque concludersi entro il 12 giugno.

La ‘eliberazione di indirizzo politico amministrativo del 15 gennaio 2025 aveva portato alla nomina della dirigente dei lavori pubblici e patrimonio, Roberta Scardigli, come responsabile del Ppocedimento. Insieme a questo, tante altre richieste della giunta comunale per recepire la proposta dell’Empoli Fc.

Il 31 marzo l’Empoli Fc ha presentato un’integrazione alla proposta di project che tiene conto della delibera di indirizzo.