Presentato il calendario di serie B: Empoli parte con il Padova, Carrarese a Spezia

MANTOVA – È stato presentato durante un evento a Mantova il calendario della serie B nella nuova stagione.

Il cammino del campionato prevede la prima giornata nel fine settimana del 23 e 24 agosto, mentre nel weekend del 6 e 7 settembre ci sarà la prima di quattro soste per le nazionali. Cinque i turni infrasettimanali ed il primo di questi sarà il 30 settembre. In mezzo al calendario la sosta invernale, dal 28 dicembre al 9 gennaio, per chiudere il 10 maggio.

Come per la serie A si tratterà di un calendario asimmetrico fra andata e ritorno.

Si parte, per le toscane, con Empoli – Padova al Castellani mentre la Carrarese fa visita allo Spezia. L’esordio interno dei marmiferi sarà il 30 agosto con il Padova, la prima trasferta dell’undici di Pagliuca è a Reggio Emilia.

Il derby di andata è in programma nel turno del 27 settembre a Empoli, il ritorno si gioca il 24 gennaio.

“Sarà il solito torneo con le sue caratteristiche – ha detto durante la presentazione il Presidente della Lega B, Paolo Bedin – imprevedibilità ed equilibrio sportivo, abbiamo registrato nell’ultimo campionato la minor differenza punti tra la quinta e la diciassettesima a livello europeo, legame identitario tra squadre e città e, infine terzo punto, la valorizzazione dei giovani, che è una mission che ci dà un ruolo nella filiera italiana. Quest’ultima è una caratteristica che deve identificarci”.