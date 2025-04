Riaperto il PalaGiglioli a Ponte a Elsa: lavori da 300mila euro con i fondi del Pnrr

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – È di nuovo agibile e aperto al pubblico il palazzetto dello sport Marzio Giglioli di Ponte a Elsa, dopo i lavori da 300mila euro con fondi Pnrr compiuti per la copertura. Questa mattina, sabato 19 aprile, l’amministrazione comunale ha riaperto le porte del palazzetto dedicato al basket e al volley, su cui gli investimenti non sono ancora finiti. Infatti sono stati ottenuti i finanziamenti da 50mila euro (cofinanziamento comunale da 10mila euro) per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle tribune.

A presentare alla cittadinanza e alle società sportive il rinnovato impianto da 400 posti erano presenti il sindaco Alessio Mantellassi, l’assessore ai lavori pubblici Simone Falorni, l’assessora allo sport Laura Mannucci. Tra i graditi ospiti il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Il sindaco si è congratulato per la buona riuscita dei lavori, compiuti grazie alla spinta dei fondi Pnrr con i quali molte altre importanti opere sono in corso di esecuzione come il Teatro il Ferruccio. Ponte a Elsa rimane così un luogo vissuto, con servizi e una comunità attiva. Il primo cittadino ha annunciato anche una giornata per la cittadinanza per presentare anche il vicino EcoPark, inserito nel piano di finanziamenti Pnrr Pinqua, mentre ai primi di maggio sarà cominciato un murales sui suoi muri. In più l’annuncio dei lavori per la palestra di Pontorme e per la piscina comunale, per quest’ultima opera saranno necessari 14,5 milioni di euro di investimento con un percorso importante da percorrere. Nel piano delle opere anche un nuovo palazzetto.

L’assessore ai Lavori Pubblici ha ringraziato la dirigente del Settore Roberta Scardigli, l’ingegnera Sara Malatesti e il consorzio Valori scarl e Appalti srl che ha realizzato i lavori. Il progetto del PalaGiglioli è stato tra i primi a essere realizzato e completato nell’ambito del progetto Pinqua Home in midsize cities, che includeva anche la realizzazione dell’EcoPark e nuovi tratti di piste ciclabili a Ponte a Elsa. La riqualificazione ha previsto la sostituzione del manto di copertura esistente, con realizzazione di una controcopertura metallica, canali di gronda e sistema di smaltimento acque, oltre alla sostituzione completa di tutti gli infissi di copertura, gli impianti di riscaldamento, scaldabagni e docce. Questo palazzetto diventa ora utilizzabile in toto, ritornando alla cittadinanza dopo alcuni anni di chiusura.

L’assessora allo sport ha ringraziato le società sportive presenti al palazzetto dello sport di Ponte a Elsa intitolato e dedicato a Marzio Giglioli, un punto sportivo importante per la frazione e non solo, un luogo dove si tornerà a fare sport, una struttura di cui la città aveva bisogno. Presente la vedova di Marzio Giglioli, storico allenatore

La chiusura è stata affidata al presidente della Regione, che ha affermato come Ponte a Elsa sia una comunità viva che ha necessità di un palazzetto perché i giovani nello sport trovano una disciplina che li accompagni tutta la vita. Per il presidente il progetto vinto con il Pinqua è motivo di soddisfazione.

Durante l’evento, è stato inaugurato anche un defibrillatore donato dal Lions Club Empoli con la partecipazione dell’associazione Atr Italia.

“Il PalaGiglioli torna alla città: più bello, più sicuro, più accessibile. Questa mattina – ha detto il governatore, Eugenio Giani – ho partecipato con grande piacere alla riapertura del palazzetto dello sport di Ponte a Elsa, dopo i lavori di riqualificazione realizzati grazie a 300mila euro di fondi Pnrr, nell’ambito del PINQuA, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare Home in midsize cities. Un impianto finalmente restituito alla comunità, che ora può tornare a vivere lo sport, la socialità, l’inclusione. Un progetto importante che rappresenta al meglio la Toscana che vogliamo, quella che investe nei giovani, nello sport, nei servizi pubblici di qualità”. “Grazie all’impegno del Comune di Empoli – ha aggiunto Giani – oggi questo luogo torna ad accogliere la passione di tantissime società sportive locali. Abbiamo inoltre già stanziato 50 mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ponte a Elsa è una comunità viva, che guarda avanti. Lo sport è scuola di vita, e noi continueremo a sostenerlo con forza”.

Francesco Salvadori, presidente Lions Club Empoli, ha dichiarato: “Il Lions continua la sua opera per la comunità, ringraziamo dell’opportunità di poter fare del bene per Ponte a Elsa. Il defibrillatore è importante, speriamo di non doverlo utilizzare mai”.

Conny Leporatti del direttivo Atr Italia ha dichiarato: “Partecipando alla donazione del defibrillatore, ATR Italia desidera essere presente in luoghi di aggregazione giovanile, di sana relazione amicale e di dimensione inclusiva. La comunità può fare molto per ciascuno dei suoi componenti”.