Rinvenuto un ordigno bellico a Empoli: sarà brillato il 7 settembre

EMPOLI – Allarme nella zona a cavallo fra Empoli e Vinci per il rinvenimento di un ordigno bellico.

Domenica 7 settembre (data suscettibile di modifiche) sarà effettuata la rimozione di una bomba risalente alla Seconda guerra mondiale, trovato lo scorso maggio durante gli scavi per la costruzione del nuovo Teatro Il Ferruccio in piazza Guido Guerra.

Le autorità hanno individuato una zona rossa dal raggio di 468 metri attorno al ritrovamento, che coinvolge circa 3800 residenti di Empoli e 1200 di Vinci. Per consentire le operazioni di disinnesco, sono previste misure eccezionali: dalle 7 del mattino l’area sarà evacuata e totalmente interdetta al traffico pedonale e veicolare; veicoli e persone dovranno lasciare la zona entro le 9, mentre il rientro è previsto solo al termine delle operazioni di brillamento.

Per assistere i cittadini più fragili sono stati allestiti due punti di accoglienza: la palestra della scuola secondaria di primo grado Busoni a Empoli e il palazzetto dello sport Falcone e Borsellino a Sovigliana (Vinci). Protezione civile e Servizio socio-sanitario organizzeranno l’assistenza sanitaria e psicologica ai più vulnerabili.

L’operazione di bonifica sarà condotta da specialisti del Genio dell’Esercito, affiancati da personale del Centro mobilitazione Toscana della Croce Rossa Militare, sotto il coordinamento del tavolo interforze presieduto dalla Prefettura di Firenze con Comune di Empoli, Arma dei Carabinieri e difesa civile. Vista la delicatezza dell’intervento e l’importanza della zona, è prevista un’operazione che potrebbe richiedere l’impiego di un piano di sicurezza ad hoc

Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha dichiarato che il cantiere è stato messo in sicurezza e ha sottolineato che i lavori proseguono in condizioni controllate, seppure a ritmo rallentato. Il Comune ha inoltre reso disponibile un sito istituzionale dedicato (ordigno2025.comune.empoli.fi.it) e ha attivato un numero verde (0571/757535) per fornire informazioni agli abitanti coinvolti.