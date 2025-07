Rissa in un locale del centro storico, 4 Daspo urbani a Empoli

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Nella giornata di ieri (4 luglio) i carabinieri della compagnia di Empoli, hanno notificato 4 misure di prevenzione del Dacur (Divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento).

L’emissione di tali provvedimenti, emessi dal Questore di Firenze, su richiesta dei Carabinieri, trae origine da verifiche effettuate la notte del 10 maggio in un noto locale di via Ricasoli. Pattuglie della compagnia di Empoli erano intervenute a seguito di segnalazioni per rissa che vedeva coivolte diverse persone. All’arrivo dei militari alcune persone sono state identificate sul posto, mentre altre hanno deciso di fuggire dileguandosi nella zona circostante.

L’attivirà dei militari ha permesso di raccogliere elementi di informazione sufficienti per una richiesta di emissione della misura di prevenzione del divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento ai sensi dell’articolo 13 bis comma 1 del decreto legge 14/2017, conosciuto come daspo urbano, di competenza del questore.

Tale provvedimento è uno strumento di prevenzione che mira a limitare la presenza di persone che hanno manifestato comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza e l’ordine pubblico in specifici contesti, come locali pubblici e luoghi di intrattenimento.

Tutte e 4 le persone per due anni non potranno accedere dalle 18 alle 7 nel centro storico di Empoli.