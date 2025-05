Sopralluogo ok al cantiere per il nuovo impianto di atletica a Empoli

EMPOLI – Sopralluogo ieri mattina (28 maggio) dell’assessore ai lavori pubblici Simone Falorni e dell’assessora allo sport Laura Mannucci al cantiere dell’impianto di atletica che si affaccerà su via Sanzio.

Un’opera da oltre 7 milioni di euro che permetterà, nella pista a 8 corsie e nel prato centrale, gare di atletica (corsa, salto con l’asta, lancio del peso e del giavellotto), oltre che di ciclismo e di pattinaggio su pista grazie all’anello esterno. Un impianto che porterà, nel manufatto che verrà edificato, ad avere 1500 posti sulle gradinate coperte da una struttura in acciaio, una pista indoor da 60 metri per gli allenamenti, uffici, magazzini e spogliatoi necessari per tutte le attività.

L’assessore ai lavori pubblici ha spiegato come questa grande opera sia significativa dell’impegno dell’amministrazione comunale verso il mondo delle società sportive e verso il polo scolastico, considerando che l’impianto sarà a uso anche degli istituti superiori vicini. Un’opera moderna e indispensabile per Empoli.

L’assessora allo sport ha commentato l’andamento dei lavori con soddisfazione, spiegando che questo impianto non solo andrà a sostituire quello presente all’interno dello stadio Castellani che, con il progetto di riqualificazione che sta andando avanti, verrà dismesso, ma amplierà l’offerta sportiva della città con una struttura che sarà omologata secondo le disposizioni delle federazioni sportive e che quindi potrà ospitare gare di livello.

I lavori (da 7,1 milioni di euro) procedono spediti dopo la consegna dei lavori a inizio anno, nel 2024 hanno richiesto più tempo del previsto le attività di bonifica bellica per la vasta area. Secondo le previsioni, entro la fine dell’anno 2025 si ipotizza la conclusione delle opere strutturali. I lavori saranno conclusi in 528 giorni secondo il progetto. Infatti, le lavorazioni per la pista e per il fabbricato con tribuna andranno in contemporanea per ottimizzare i tempi.

Oltre all’impianto sportivo, saranno realizzati vari parcheggi a supporto dell’utenza e del resto del quartiere, visto che saranno raggiungibili da via Sanzio. Importante attenzione anche alle persone con disabilità: l’impianto infatti risulta accessibile, sia per la parte degli atleti che per la parte delle tribune con la presenza di ascensori per raggiungere la tribuna e relativi spazi calmi e servizi igienici accessibili.