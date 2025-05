Ultimi 90 minuti di stagione per l’Empoli: con il Verona in palio la salvezza

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – “Sappiamo l’importanza della gara, ci giochiamo la stagione. Per fare risultato pieno dovremo mettere in campo personalità, calma e non concedere nulla. Ci auguriamo di chiudere tutti insieme il cerchio, sarebbe una stagione straordinaria, manca l’ultimo tassello”. Mister Roberto D’Aversa ha presentato così la sfida tra Empoli e Hellas Verona, trentottesima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma oggi (25 maggio) alle 20,45 allo stadio Castellani.

“Ad inizio stagione sapevamo quello che sarebbe stato il nostro percorso – ha dichiarato mister D’Aversa – è la storia del club quella di giocarsi spesso la salvezza all’ultima giornata di campionato. Ma devo dire che questi ragazzi sono stati straordinari, perché nonostante le difficoltà, le gioie ed i momenti di dolore dovuti al digiuno di risultati, ci ritroviamo a giocarcela. Adesso dipende solo da noi, con una vittoria probabilmente raggiungeremo il nostro obiettivo. Serve fiducia e positività, questo è molto importante. In settimana ho battuto forte su un aspetto: avevo presentato queste ultime tre partite come un grande Slam, con tre set da giocare, per cui dobbiamo fare quello che abbiamo fatto con Monza e Parma. Non sprechiamo energie facendo calcoli o sui risultati degli altri campi, pensiamo che dipende da noi, mettiamo tutte le energie sulla gara. La nostra mentalità deve essere di fare il meglio per quanto ci riguarda. Per fare risultato pieno dovremo mettere in campo personalità, calma e non concedere nulla. Dobbiamo far sì che non succeda quello che è accaduto a Monza: dopo il loro vantaggio abbiamo sbandato per 5-10 minuti e dopo siamo stati bravi a ribaltarla ma non sempre ci si riesce”.

“In carriera ne ho vissuti diversi di momenti così – ha proseguito –, quasi sempre da giocatore e da allenatore ho lottato per la salvezza. Per non sprecare energie c’è da pensare a quello che si deve fare in campo. Domani i ragazzi dovranno scendere in campo con personalità e calma, è una gara non tattica ma di testa e di cuore. I ragazzi devono pensare a lavorare come si è sempre fatto, hanno grande voglia di giocare questa gara decisiva. Lavorano duramente dal primo giorno per l’obiettivo. Per quanto riguarda i nostri tifosi, loro non sono mai venuti meno, hanno sempre dimostrato attaccamento alla squadra anche nelle difficoltà e nei momenti di digiuno abbastanza lunghi. Se ci giochiamo questa opportunità è anche e soprattutto merito dei nostri tifosi. Ci auguriamo di chiudere tutti insieme il cerchio, sarebbe una stagione straordinaria vista anche la semifinale di Coppa Italia e l’utilizzo di tanti giovani. Sarebbe straordinario, manca l’ultimo tassello”.

“L’Hellas Verona per raggiungere l’aritmetica salvezza ha bisogno di un punto – ha concluso D’Aversa – Sono stati bravi, hanno attraversato momenti delicati nel corso della stagione, soprattutto dopo la gara dell’andata. Cercheranno la salvezza ma noi dobbiamo pensare che per raggiungere l’obiettivo dovremo probabilmente vincere la partita. Sappiamo l’importanza della gara, domani ci giochiamo la stagione. I ragazzi hanno lavorato e sofferto, se raggiungeremo l’obiettivo lo avrà fatto non la squadra ma il gruppo perché non hanno mai mollato neppure dopo venti gare senza vincere. Chi domani scende in campo dovrà farlo anche per i ragazzi che ci hanno rimesso fisicamente”.