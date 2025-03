Un errore di Silvestri costa i tre punti all’Empoli nella trasferta con il Genoa

Getting your Trinity Audio player ready...

Genoa – Empoli 1-1GENOA (4-2-3-1)

: Leali; De Winter, Bani (55’ Sabelli), Vasquez, Martin; Masini (67’ Onana), Frendrup; Zanoli (51’ Ekhator), Messias (67’ Ekuban), Miretti (51’ Cornet); Pinamonti. A disposizione: Siegrist, Sommariva; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Cuenca, Matturro, Otoa, Badelj, Venturino. Allenatore: Vieira.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson (86’ Konate), Cacace; Esposito (69’ De Sciglio), Maleh; Colombo (46’ Kouamè). A disposizione: Seghetti, Vasquez; Sambia, Kovalenko, Tosto, Bacci, Bembnista, Campaniello. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Massa di Imperia (Mondin-Luciani)

RETI: 36’ Grassi, 81’ autorete Silvestri

NOTE: Ammoniti Colombo, Maleh, Zanoli, Henderson

GENOVA – È una papera del portiere Silvestri, che finisce in porta con il pallone già agganciato in presa alta su un calcio d’angolo, a impedire all’Empoli il ritorno alla vittoria e un po’ di respiro in ottica salvezza.

Eppure era stata la formazione di D’Aversa a fare la partita e ad avere le migliori occasioni da gol nell’arco di tutto il match, oltre che le capacità di chiudere tutti i varchi agli avversari. È di Grassi, sugli sviluppi di un corner, il vantaggio degli empolesi nella prima frazione. Ed è sempre l’Empoli nella seconda frazione, ad andare vicino al raddoppio spinto dalla buona verve di Esposito. L’ex Kouamè fallisce il 2-0, ma sembra che la gara si incanali verso lo 0-1. Almeno fino al fattaccio che costa due punti all’Empoli.

Un punto guadagnato sulle avversarie, tutte ko, nella lotta salvezza. Ma sarebbe potuta essere una vittoria dal valore doppio. Ora al Castellani si attende la Roma. E sarà tutta un’altra musica.