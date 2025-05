Un gol lampo di Dia stende l’Empoli al Castellani: passa la Lazio

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Lazio 0-1EMPOLI (3-4-2-1)

: Vasquez; Goglichidze (46’ Sambia), Ismajli, Viti (90’ Campaniello), Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Solbakken (59’ Konatè), Cacace; Colombo. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini; De Sciglio, Tosto, Bacci, Esposito. Allenatore: D’Aversa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini (70’ Gila); Rovella (79’ Provstgaard), Guendouzi; Marusic (46’ Isaksen), Dia (59’ Vecino), Zaccagni (70’ Pedro); Castellanos. A disposizione: Provedel, Furlanetto; Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Belahyane, Basic, Ibrahimovic. Allenatore: Baroni

ARBITRO: Colombo di Como (Tolfo-Dei Giudici)

RETI: 1’ Dia

NOTE: Ammoniti Colombo, Pellegrini, Pezzella, Vecino, Viti, Provstgaard. Espulsi Colombo al 36′ e Hysaj al 76′

EMPOLI – Cede ancora, seppur con l’onore delle armi, l’Empoli di D’Aversa contro la Lazio a caccia di punti per la corsa Champions.

A decidere è un gol in apertura di Dia, servito da Hysaj. Un gol che pesa e non poco sull’intera gara degli empolesi, che faticano a farsi vedere dalle parti di Mandas se si esclude un tentativo di Marianucci.

Piove sul bagnato, poi, quando Colombo per una seconda ammonizione tanto ravvicinata alla prima quanto apparsa molto severa, si fa espellere lasciando i suoi in dieci uomini. Nonostante l’inferiorità numerica l’Empoli non è affatto remissivo. In apertura di ripresa ci prova Pezzella poi sugli sviluppi di una punizione di Gyasi deviata di testa da Solbakken la palla arriva a Viti che mette in rete: ma dopo il check al Var il gol viene annullato per fuorigioco.

Pedro va vicino al 2-0 per i laziali, poi l’espulsione di Hysaj apre l’assalto finale, purtroppo sterile, dell’Empoli alla porta biancazzurra. Niente da fare e testa già orientata al match del prossimo 10 maggio, ancora al Castellani, con il Parma.