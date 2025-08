Vento forte, danni nell’Empolese: una pianta cade su una pensilina di un parcheggio

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Il maltempo ha colpito duro nell’Empolese Valdelsa, in particolare per il vento.

I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli e di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti dalle 15 di oggi (3 agosto) in seguito alle forti raffiche di vento che hanno colpito i comuni di Empoli, Fucecchio e di Vinci per interventi di messa in sicurezza di rami e oggetti pericolanti.

Tra i principali interventi da segnalare la rimozione della croce in ferro situata sul tetto della Collegiata di Sant’Andrea a Empoli in piazza Farinata degli Uberti. La croce è stata consegnata al sacerdote: la caduta di una pianta ad alto fusto Via Arnolfo di Cambio nel comune di Empoli caduta su una pensilina di un parcheggio senza persone coinvolte e infine in via Cesare Battisti per la messa in sicurezza della copertura di un’abitazione.