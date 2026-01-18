Via alle operazioni di bonifica dell’ordigno bellico a Empoli: evacuate 5mila persone

EMPOLI – Partite alle 6,30 di stamane (18 gennaio) le operazioni di bonifica del secondo ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, rinvenuto nel cantiere del teatro il Ferruccio di Empoli in piazza Guido Guerra, con l’evacuazione di circa 5mila residenti tra i comuni di Empoli e Vinci all’interno dell’area definita zona rossa.

Alcune persone fragili sono state già trasferite nel pomeriggio di ieri in strutture adeguate per l’accoglienza.

Dalle 6.30 di questa mattina è stato attivato da parte del prefetto il Centro coordinamento soccorsi nella sede della protezione civile dell’Unione dei Comuni del Circondario empolese Valdelsa al Terrafino. Nello stesso frangente è stata determinata l’apertura del Ccs, Coi e del Coc alla presenza dei coordinatori del volontariato di protezione civile presso le sedi indicate e avvio delle operazioni di: chiusure dei varchi e allestimento dell’Area di Accoglienza.

Dopo il posizionamento delle transenne e dei varchi alla 7 è stata aperta l’area di accoglienza allestita il giorno precedente. Stabilita la cessazione di ogni attività economica, produttiva, privata e non, fino a cessate esigenze; e la cessazione della circolazione veicolare e pedonale nella zona interdetta dalle 7 fino al termine delle operazioni. Alle 8 chiusura di tutti varchi in entrata per il traffico veicolare e pedonale e inizio evacuazione della Zona Rossa. Alle 9 totale sgombero della zona Rrssa ed avviso acustico. A tal fine, ad evacuazione completata, il Coc darà comunicazione a tutti i veicoli dotati di sirena di farle suonare per 30 secondi. Entro le 9 sarà consentita l’uscita dalla ‘zona rossa’ con l’attraversamento dei varchi, mentre l’accesso sarà consentito solo ai mezzi e agli operatori autorizzati. Si consiglia alla cittadinanza di lasciare la zona rossa per tempo e di non aspettare il termine ultimo dell’evacuazione

A seguire ci sarà l’interdizione totale dell’area compreso il sorvolo di controllo e l’inizio delle operazioni di disinnesco. Al termine prevista la fine del divieti di interdizione al traffico e l’inizio della normalizzazione del flusso veicolare e pedonale . La notizia della riapertura verrà data tramite segnale acustico e sui canali istituzionali (sito e social) dei Comuni di Empoli e Vinci.

Il Comune di Empoli e il Comune di Vinci daranno aggiornamenti puntuali sui loro siti istituzionali e sui canali social.