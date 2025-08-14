37.9 C
Firenze
giovedì 14 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caldo, Firenze e la Toscana da bollino rosso almeno per altri due giorni

Ieri il picco all'orto botanico nel capoluogo dove si sono registrati 40,4 gradi. Buone previsioni per Ferragosto con instabilità al sud

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Caldo, Firenze e la Toscana da bollino rosso almeno per altri due giorni
Caldo, Firenze e la Toscana da bollino rosso almeno per altri due giorni (foto ufficio stampa)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Farà ancora caldo Firenze, almeno per questo fine settimana. Il codice rosso è confermato per oggi e domani e proseguirà fino a sabato (16 agosto).

È quanto si legge nel nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute.

Ieri il picco è stato raggiunto alla stazione di Firenze-Orto botanico: 40,4 gradi alle 15,15 (ora solare). Alle 11 di stamani (sempre ora solare) la stessa stazione meteo ha registrato 36,1 gradi.

Gli esperti del Cfr (Centro funzionale regionale) prevedono per oggi, in Toscana, “modesta instabilità con possibilità di isolati brevi temporali; cumulati non significativi fino a 20-30 millimetri, intensità 20-30 millimetri in un’ora”. Per domani, Ferragosto, invece, prevista “debole instabilità sulle province meridionali” della nostra regione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
37.9 ° C
38.2 °
36.5 °
27 %
2.6kmh
0 %
Gio
36 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
37 °
Lun
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (20)incidente (15)carabinieri (14)vigili del fuoco (13)Pisa Sporting Club (11)Movimento 5 Stelle (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati