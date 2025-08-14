Caldo, Firenze e la Toscana da bollino rosso almeno per altri due giorni

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Farà ancora caldo Firenze, almeno per questo fine settimana. Il codice rosso è confermato per oggi e domani e proseguirà fino a sabato (16 agosto).

È quanto si legge nel nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute.

Ieri il picco è stato raggiunto alla stazione di Firenze-Orto botanico: 40,4 gradi alle 15,15 (ora solare). Alle 11 di stamani (sempre ora solare) la stessa stazione meteo ha registrato 36,1 gradi.

Gli esperti del Cfr (Centro funzionale regionale) prevedono per oggi, in Toscana, “modesta instabilità con possibilità di isolati brevi temporali; cumulati non significativi fino a 20-30 millimetri, intensità 20-30 millimetri in un’ora”. Per domani, Ferragosto, invece, prevista “debole instabilità sulle province meridionali” della nostra regione.