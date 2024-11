Entro luglio 2025 la conclusione del restauro di Palazzo Medici Riccardi a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – A nuovo le facciate di Palazzo Medici Riccardi.

Sono stati stanziati dalla Città Metropolitana di Firenze 2.1 milioni di euro per il consolidamento e il restauro delle facciate di Palazzo Medici Riccardi. I lavori, già avviati quest’estate, termineranno nel luglio 2025. Lo ha annunciato la sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro in apertura del consiglio metropolitano: “La cura che poniamo alla nostra sede non può che essere attenta e soggetta, di volta in volta, alle acquisizioni più importanti in materia di restauro, con un approccio interdisciplinare, che richiede il contributo di soggetti diversi. Sono grata alla Direzione Wdilizia della Città Metropolitana per un lavoro che si misura su tanti piani di intervento per il patrimonio di cui l’ente è responsabile”.

I lavori sono su via Cavour e via Gori. È la quarta fase, quella finale, prevista da un protocollo di collaborazione sottoscritto tra Metrocittà, con la sua Direzione Edilizia, la Soprintendenza per Archeologia, belle arti e paesaggio, il dipartimento Scienze della terra dell’università degli Studi di Firenze. Sono stati prima effettuati approfondimenti, nel 2021 e nel 2022, sullo stato di conservazione del bugnato condotto nel 2021 e nel 2022, su quello che per molti versi è l’espressione dell’architettura civica del Rinascimento.

Successivamente, nella seconda fase, sono state selezionate le tecniche ed i materiali da usare per il consolidamento e il restauro di ciascun elemento precedentemente esaminato.

La terza fase è consistita nell’elaborazione del progetto esecutivo interdisciplinare per giungere alla gara di appalto.

La quarta fase attualmente in esecuzione, consiste nei lavori di consolidamento e restauro delle facciate stesse del Palazzo Medici Riccardi, attraverso l’applicazione delle tecniche e dei materiali studiati e selezionati nelle fasi preliminari.

In particolare ad oggi risultano già completati gli interventi di pulitura del materiale lapideo ai piani secondo e primo su ambedue le facciate di Via Cavour e Via de’ Gori.

La Soprintendente architetto Antonella Ranaldi, ha commentato l’intervento in questi termini: “La nostra Soprintendenza ha accolto con entusiasmo l’iniziativa della Città Metropolitana di costituire un gruppo interdisciplinare volto allo studio, alla conoscenza e al restauro delle facciate di Palazzo Medici Riccardi. L’ufficio che dirigo ha non solo messo a disposizione dell’ambizioso progetto i propri tecnici (architetto Hosea Scelza, geologo Pasquino Pallecchi e, nelle prime fasi, archiotetto Rosella Pascucci), ma sta fornendo anche il contributo del nostro laboratorio di restauro, integrato con le risorse tecnico-scientifiche provenienti dalla collaborazione con il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche dell’università di Roma Tor Vergata. Si è quindi posto in essere un percorso virtuoso che in maniera esemplare individua il cantiere di restauro quale esito di una minuziosa attività di studio, conoscenza, diagnostica e sperimentazione di tecniche e materiali. L’auspicio è che questa esperienza possa rappresentare un modello per altri cantieri di restauro architettonico, troppo spesso condizionati dalla mancanza di un approccio multidisciplinare e da un lacunoso quadro conoscitivo di base.

La direzione Lavori è stata assunta dall’architetto Hosea Scelza della Soprintendenza.

Il responsabile del procedimento è l’architetto Lorenzo Di Bilio supportato dall’architetto Maria Grazia Fraiese e dall’architetto Marco Vannuccini. L’impresa esecutrice è il raggruppamento Rws Srl/Ruffato Mario Srl di Padova.