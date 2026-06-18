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Torna a luglio l’evento del teatro di strada più atteso: a luglio c’è ‘Mercantia’

Dal 15 al 19 luglio mimi, ballerini, acrobati e musicisti in costumi originali si mescolano alla folla del borgo medievale

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Torna a luglio l'evento del teatro di strada più atteso: a luglio c'è 'Mercantia' (foto Luigi Antonio Gilardi per Mercantia)
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CERTALDO – Un suggestivo borgo medioevale si veste di magia e si trasforma in un palcoscenico diffuso, unico nel suo genere. Accade a Certaldo dove fervono i preparativi per Mercantia il Festival internazionale del quarto teatro che, da ormai 38 anni, offre a migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo, giornate all’insegna dell‘arte, dello spettacolo e della meraviglia.

Dal 15 al 19 luglio, dalle 18 fino all’una di notte, nella cittadina che dette i natali a Giovanni Boccaccio si rinnova uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno.

Nato nel 1988 con il nome di Teatralfestamercatomedievale, Mercantia è oggi uno dei più grandi e importanti festival di teatro di strada: quella del 2026 sarà la 38esima edizione, un traguardo che lo rende uno degli eventi più longevi nel panorama nazionale e un punto di riferimento unico in Italia.

Al calar del sole il borgo si anima e prende vita: il cuore del festival è Certaldo Alto, che diventa un suggestivo palcoscenico naturale a cielo aperto. Qui, tra vicoli, piazze e scorci storici, il teatro incontra la vita in un’esperienza immersiva e itinerante. Una delle caratteristiche distintive di Mercantia è il suo essere un evento site-specific: non esiste un palco tradizionale, perché ogni spazio diventa scena.

Mimi, ballerini, acrobati e musicisti in costumi originali si mescolano alla folla; trampolieri, fachiri, artisti del fuoco e performer aerei colorano il borgo, mentre bolle di sapone e installazioni sorprendono grandi e piccoli. Da una piazza all’altra si susseguono cabaret, danza, teatro sperimentale e musica dal vivo, in un continuo intreccio di linguaggi e suggestioni.

Fra le novità più attese, il debutto de La Mercantia dei Bambini: durante i giorni del Festival Internazionale del Quarto Teatro, piazza Boccaccio e via II Giugno ospiteranno spettacoli, animazioni, giochi e attività pensate interamente per bambini e famiglie, in un contesto aperto e gratuito, senza biglietto di ingresso. Un’iniziativa che nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di rendere Mercantia sempre più inclusiva e vissuta da tutta la comunità, offrendo anche ai nuclei familiari con bambini la possibilità di partecipare e vivere il clima del festival e che viene realizzata con il sostegno di Scotti Ugo Automobili e Solgomma Spa.

Accanto agli spettacoli, un ruolo centrale è svolto dall’artigianato d’eccellenza: oltre 100 artigiani selezionati animano le vie del borgo con lavorazioni dal vivo e creazioni uniche fatte a mano, mantenendo vivi antichi saperi e tradizioni.

Ovunque si respira un’atmosfera profondamente magica e onirica: Mercantia è un luogo in cui realtà e immaginazione si fondono, trasformando ogni angolo in un’esperienza da vivere e condividere. Forte è anche il legame con la tradizione e con la figura di Giovanni Boccaccio, nel cui borgo natio si svolge il festival, con richiami letterari e suggestioni che attraversano l’intera manifestazione.

Tra le curiosità che rendono unica questa rassegna, Mercantia è l’unico festival italiano di teatro di strada inserito nel circuito dell’Art Bonus, lo strumento di sostegno culturale, che permette a cittadini, mecenati e imprese di contribuire direttamente alla realizzazione degli spettacoli e alla crescita di un progetto culturale di valore internazionale.

Superando la semplice definizione di festival, Mercantia è una grande esperienza collettiva: una festa fatta di incontri, sogni e partecipazione, in cui il pubblico è parte integrante dello spettacolo. Nelle parole del direttore artistico Alessandro Gigli, è “un intreccio di storie e destini”, un sogno condiviso che continua a crescere, rinnovandosi ogni anno e mantenendo viva la sua vocazione: educare alla bellezza, all’arte e alla socialità.

© Riproduzione riservata

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