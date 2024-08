Edilizia scolastica, a Firenze lavori in estate per 90 milioni di euro

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Massiccio investimento nell’edilizia scolastica dal Comune di Firenze: lo stanziamento è di 90 milioni di euro.

Ristrutturazioni di edifici ma anche realizzazioni di nuovi immobili e anche interventi di miglioramento sismico e acustico, di adeguamento statico e manutenzioni ordinarie. Un impegno imponente possibile anche grazie ai fondi del Pnrr.

La sindaca Sara Funaro e l’assessora all’educazione Benedetta Albanese hanno fatto un sopralluogo alla scuola elementare Salviati, dove è in corso un intervento di circa un milione di euro, finanziato dal Pnrr.

“La scuola e l’educazione dei più giovani sono la nostra priorità. Sono in corso lavori per rendere le nostre strutture scolastiche più moderne, efficienti e sicure – ha detto la sindaca Sara Funaro – Quest’anno infatti sono in svolgimento, proprio in queste settimane di scuole chiuse, lavori importantissimi per 90 milioni di investimento, il doppio rispetto all’anno scorso. Sono in corso di manutenzione e anche interventi corposi di riqualificazione, come qui alla scuola Salviati dove oltre ad importanti lavori di ampliamento ed efficientamento energetico abbiamo predisposto il trasporto scolastico non solo per i bambini di questa scuola ma anche per quelli dei comuni vicini. Ancora una volta l’amministrazione conferma che l’edilizia scolastica è una delle sue priorità”

“Quest’anno nelle nostre scuole abbiamo investimenti da record – ha aggiunto l’assessora all’istruzione Benedetta Albanese – 90 milioni di euro che corrispondono a cantieri e lavori che sono in corso nelle nostre scuole, di cui 49 milioni grazie ai finanziamenti del Pnrr e per il resto risorse comunali. Questi numeri danno la misura di quanto riteniamo importante investire nelle scuole, a partire dagli interventi estivi di manutenzione ordinaria in ogni quartiere per circa 4 milioni e 200 mila euro, fino ad investimenti, circa 22 milioni, dedicati a nuove edificazioni o ristrutturazioni pesanti come, ad esempio, il nuovo biennio dell’Isis Leonardo da Vinci. Grande attenzione viene posta inoltre ai miglioramenti statici e sismici, all’efficientamento energetico delle strutture, alla loro insonorizzazione e alla loro modernità. Stiamo rendendo le scuole strutture efficienti e funzionali per lo sviluppo dei più giovani, la comunità di domani”

“Sono molto felice perché la scuola è ancora una volta un elemento importante per questa amministrazione – ha detto il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi – e in questo quartiere oltre alla Calvino e alla Don Milani già fatti abbiamo adesso i lavori per la scuola Salviati. È davvero la prova della grande attenzione verso i nostri ragazzi”.

L’intervento in corso alla scuola Salviati prevede la demolizione dell’attuale refettorio prefabbricato e la realizzazione della nuova mensa, che assicura un elevato grado di efficienza energetica, sicurezza antincendio e strutturale, comfort acustico (edificio a energia quasi zero nZEB – classe energetica A), grazie al rispetto dei criteri Cam e del principio ambientale Do no significant harm (Dnsh): strutture in legno, impianto fotovoltaico, illuminazione a led con sistema di dimmerizzazione automatico, ventilazione meccanica controllata, sistemi di schermatura solare, pompa di calore sia per riscaldamento sia per acqua sanitaria, sistema di telecontrollo.

Numerosi sono i cantieri aperti nelle scuole della città, e oggi sindaca e assessora hanno colto l’occasione del sopralluogo per elencare gli interventi più importanti in corso. Eccone alcuni.

Nuove edificazioni/ristrutturazioni pesanti

Continuano in estate i lavori di riqualificazione della scuola Don Milani in via Cambray Digny (impegno complessivo oltre 12.337.000 euro) e quelli di realizzazione del nuovo biennio Isis Leonardo Da Vinci (investimento che supera i 9.753.000 di euro) che aprirà a settembre.

Interventi Pnrr e finanziamenti Pon-Metro React-Eu

Il Pnrr rappresenta un’occasione importante per la riqualificazione del patrimonio scolastico comunale e nei vari filoni le risorse sfiorano i 50 milioni di euro (49.115.767 euro) cui si aggiungono i 720mila euro di finanziamenti comunali per interventi propedeutici alla realizzazione di opere Pnrr

Per quanto riguarda gli asili nido e scuole dell’infanzia sono stati finanziati numerosi lavori (costruzione o messa in sicurezza) con l’obiettivo di aumentare l’offerta di servizi educativi della fascia 0-6. Dieci gli asili nido interessati: Pandiramerino, Arcovata (cofinanziamento del Comune), Fortini, Stregatto, Pollicino, Madama Dorè, Lorenzo il Magnifico, Scoiattolo, Merlo e il nuovo asilo nido delle Cascine (cofinanziamento del Comune).

Grande attenzione anche alla refezione scolastica con le risorse destinate alla realizzazione di due mense alle scuole Salviati e Matteotti per poco più di 2 milioni di euro. Altri interventi sono stati eseguiti in 8 scuole: Dionisi, Nuccio, De Filippo Plesso B, Gramsci, Don Milani (piazza Dolci, Rodari, Carducci e Cairoli (in queste ultime 2 scuole i lavori sono in corso per complessivi 850mila euro).

Sempre con i fondi Pnrr sono state finanziate la demolizione/ricostruzione della scuola Calvino (poco più di 9.739.000 euro) e la demolizione e ricostruzione della scuola Ghiberti (oltre 23 milioni di euro).

Molti di questi interventi sono attualmente in corso.

Interventi propedeutici di opere Pnrr

Per eseguire gli interventi finanziati dal Pnrr è stato necessario programmare una serie di spostamenti temporanei per i ragazzi degli asili e delle scuole. Nella scorsa estate sono stati riadattati gli spazi della De Filippo plesso B per ospitare la Ghiberti in modo da procedere con la demolizione. Identica procedura è stata adottata, durante la pausa invernale, per la scuola Calvino: i ragazzi sono stati spostati al Villino Carrand (all’interno della Boccaccio) opportunamente adeguato, per consentire la demolizione dell’edificio.

Nell’estate 2024 sono in corso ulteriori interventi propedeutici finalizzati a realizzare due asili volano alla Guicciardini (per consentire i lavori agli asili Madama Dorè e Lorenzo il Magnifico) e presso la scuola per l’infanzia Bechi (per consentire i lavori agli asili Il Merlo e Lo Scoiattolo). E ancora vengono attrezzati gli spazi alla Pertini per ospitare i bambini della Fortini (complessivi 720mila euro).

Miglioramento sismico e adeguamento statico

Proseguono gli interventi nell’ambito del programma pluriennale di verifica degli edifici comunali con priorità agli immobili che ospitano funzioni scolastiche. Nell’ambito di questo programma è stato attivato uno studio teorico/sperimentale sul ‘comportamento’ di tutti gli edifici a uso scolastico attraverso una convenzione con le Università di Firenze e Pisa. Le indagini eseguite e la ricostruzione di un modello informatico verosimile hanno permesso di simulare il comportamento delle strutture non solo sotto le azioni dinamiche di un sisma, ma anche in condizioni di utilizzo ordinario delle scuole. I lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico interessano diverse scuole tra cui Vittorino da Feltre, Boccaccio, Montagnola, Torrigiani-Ferrucci, Petrarca, Baracca, Mameli (per un totale di poco più di 7.538.000 euro).

Manutenzioni straordinarie

Durante l’estate vengono eseguiti diversi interventi in vari edifici scolastici di tutti i quartieri per una cifra complessiva di quasi 2 milioni di euro. Obiettivo di questi lavori il mantenimento in efficienza degli stessi, la messa in sicurezza, il miglioramento delle condizioni di comfort e vivibilità, la ristrutturazione dei servizi igienici e la rifunzionalizzazione degli spazi. Previsti anche lavori di miglioramento della prestazione termica di coperture e facciate, finalizzati all’efficientamento energetico. Tra le scuole interessate Lavagnini, Verdi, Rapapatata, Acciaiuoli, Botticelli, Puccini, De Filippo B, Farfalla, Gallo Cristallo, Matteotti, Guicciardini.

Miglioramento acustico

Anche in questo caso si tratta di interventi che vengono effettuati a seguito di verifiche annuali per determinare la qualità acustica degli ambienti scolastici. Un lavoro effettuato in collaborazione con l’università degli Studi di Firenze – Dipartimento di ingegneria industriale (Dief). Dalle misurazioni effettuate, al fine di ridurre il potenziale disagio acustico degli alunni e di migliorare la qualità dei luoghi di apprendimento, emerge in certi casi la necessità di dover intervenire per correggere i parametri sonori. Le opere da eseguire consistono, secondo la tipologia architettonica degli ambienti interessati, principalmente nell’installazione di pannelli fonoassorbenti o nella realizzazione di controsoffitti al fine di ridurre il tempo di riverbero all’interno dell’aula. Tali interventi rientrano in quelle opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche. Attualmente sono in corso i lavori alla scuola Dionisi (investimento pari a 20mila euro).

Efficientamento energetico

L’amministrazione comunale ha aderito nel 2023 alla convenzione Consip SIE4 per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, meccanici e speciali degli immobili comunali. Questo si traduce nell’obbligo per la ditta di eseguire interventi di efficientamento energetico nei primi anni del contratto la maggior parte dei quali sulle scuole. Sono in corso interventi per oltre 4 milioni di euro nelle centrali termiche di asili nido e scuole dell’infanzia in tutti i quartieri.

Manutenzione ordinaria

In aggiunta agli interventi il Comune ha effettuato durante tutto l’anno nell’attività di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica con un programma calendarizzato di verifiche e controlli e interventi mirati che si svolgono prevalentemente nel periodo estivo (oltre 4.282.450 euro).