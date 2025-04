A buon fine il volo della colombina a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – A buon fine lo Scoppio del carro a Firenze, la cerimonia tradizionale e di buon auspicio di Firenze per Pasqua.

Il volo della colombina dalla navata del duomo ha raggiunto la struttura all’esterno per farla ‘scoppiare’ in segno di buon auspicio.

Circa 5mila persone in piazza hanno attesto il volo della colombina che ha raggiungo il Brindellone ed è tornata indietro senza problemi. Dopo è arrivata la benedizione alla folla del nuovo arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli prima delle celebrazione della messa. Prima volta anche per la sindaca di Firenze, Sara Funaro, accompagnata da Catherine Commisso, moglie del patron della Fiorentina, Rocco.

Tra i presenti anche il presidente della Toscana Eugenio Giani. “Lo scoppio del Carro – commenta il presidente Eugenio Giani – rappresenta infatti una delle tradizioni popolari più antiche e le su origini risalgono a quando, il 16 luglio 1101, Pazzino dei Pazzi ritornò da Gerusalemme con le pietre focaci prese nella Chiesa del Santo Sepolcro, omaggio di Goffredo di Buglione per il valore dimostrato dai fiorentini nel corso della prima crociata”. Con quelle pietre si accendevano all’inizio i falò, poi un carro rudimentale e quindi, dal Seicento ad oggi, quella struttura che si incendia di fuochi pirotecnici con il volo della colombina.

“Oggi la colombina – conclude il presidente Eugenio Giani – ha fatto il suo percorso per accendere il fuoco in modo perfetto all’andata e al ritorno dall’altare del Duomo di Firenze. Questo per secoli ha significato buon auspicio“.