Accoltellata a scopo di rapina nei pressi della stazione di Firenze: è caccia ai responsabili

Una giovane di origine cinese è stata aggredita da due sconosciuti che le hanno chiesto il portafoglio e poi l'hanno colpita

(foto Adn Kronos)
FIRENZE – Brutale aggressione all’alba nei pressi della stazione di Santa Maria Novella a Firenze, dove una giovane donna è stata accoltellata e rapinata in strada. La vittima, una 29enne di origini cinesi, è stata sorpresa intorno alle 5 del mattino in via Cennini da due uomini mentre si stava probabilmente recando al lavoro o rientrando a casa.

Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, la donna sarebbe stata bloccata dai due sconosciuti che hanno subito preteso la consegna del portafoglio. Di fronte al netto rifiuto della 29enne, i malviventi non hanno esitato a usare la violenza: uno dei due ha estratto un’arma da taglio colpendo la vittima alla schiena. Una volta ottenuto il bottino, i due rapinatori si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce nel dedalo di vie che circonda lo scalo ferroviario.

Nonostante il dolore e lo shock, la giovane è riuscita a dare l’allarme e a chiedere l’intervento dei soccorsi. I sanitari del 118 l’hanno trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova. Fortunatamente, i medici hanno escluso il pericolo di vita: la ferita, pur profonda, non avrebbe interessato organi vitali.

Sull’episodio indagano ora i carabinieri dell’arma, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona. Gli investigatori stanno cercando elementi utili per identificare i due aggressori, in un’area che purtroppo non è nuova a episodi di degrado e criminalità nelle ore notturne.

© Riproduzione riservata

