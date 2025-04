FIRENZE – Aggredisce un vigilante dopo aver rubato alcuni capi di abbigliamento nel negozio: arrestato.

I carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno fermato in flagranza di reato un 20enne di nazionalità peruviana, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria. Nello specifico l’uomo era riuscito ad impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento (del valore di 210 euro) esposti all’interno del negozio Coin di piazza del Grano allorquando, sorpreso da un addetto alla sicurezza che aveva provato a bloccarlo, lo ha aggredito fisicamente per assicurarsi la fuga.

I carabinieri, che proprio in quel frangente stavano transitando nei pressi del negozio, sono stati chiamati da uno dei dipendenti dell’esercizio riuscendo a bloccare l’uomo, trarlo in arresto ed evitare conseguenze peggiori. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al proprietario, mentre l’arrestato, dopo una notte passata in camera di sicurezza, è stato condotto davanti al tribunale di Firenze, dove, all’esito dell’udienza di convalida, gli è stata applicata la misura del divieto di dimora nel Comune di Firenze.