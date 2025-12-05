Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Aggrediscono un uomo in monopattino alle Cascine: arrestato uno dei tre responsabili della sottrazione violenta di un telefono cellulare.

Nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un 29enne di origine marocchina per l’ipotesi di reato di rapina aggravata, avvenuta poco prima nel Parco delle Cascine.

La vittima, un 33enne indiano, di rientro a casa al termine della giornata lavorativa mentre transitava a bordo del proprio monopattino lungo il viale Lincoln del Parco delle Cascine, all’improvviso sarebbe stato aggredito da tre giovani che, dopo averlo spintonato facendolo cadere a terra, lo immobilizzavano e, uno di essi, rovistandogli le tasche, si sarebbe appropriato del telefono cellulare.

I tre, una volta portata a termine la rapina, si sono dileguati in diverse direzioni, mentre la vittima, avrebbe inseguito il giovane che gli aveva materialmente sottratto il cellulare, chiedendo aiuto a gran voce a due giovani che transitavano in auto. Questi ultimi, raggiunto l’autore in fuga, lo avrebbero segnalato ai militari dell’Esercito impiegati nell’operazione Strade Sicure in prossimità del Consolato degli Stati Uniti che avrebbero bloccato il fuggiasco notando che, nel frattempo, avrebbe tentato di disfarsi del telefono cellulare.

I militari, recuperato il telefono cellulare, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno ricostruito l’intera vicenda traendo in arresto il giovane, rintracciando anche la vittima che, nel frattempo, scoraggiato, si era riavviato verso casa.

L’arrestato, quindi, terminate le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Firenze Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato.