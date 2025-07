Aggredito dopo il concerto dei Subsonica, due condanne per la morte di Antonio Morra

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Due condanne sono state emesse per l’aggressione che, l’11 aprile 2024, costò la vita ad Antonio Morra, 47 anni, spettatore al concerto dei Subsonica al Mandela Forum di Firenze. Il giudice per l’udienza preliminare Fabio Gugliotta ha condannato due facchini, Christian Corvo e Senad Ibrahimi, rispettivamente a 6 anni e 8 mesi e a 7 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale.

Entrambi gli imputati avevano scelto il rito abbreviato. Le pene sono inferiori a quanto richiesto dalla procura: il pubblico ministero Alessandro Piscitelli aveva chiesto dieci anni per ciascuno.

Il tribunale ha stabilito che l’entità del risarcimento sarà determinata in sede civile, ma ha imposto una provvisionale immediata a carico dei due imputati: 75mila euro alla moglie della vittima, 100mila euro ciascuno ai due figli minorenni e 50mila euro per ciascuno dei genitori. Tutti i familiari si sono costituiti parte civile, assistiti dall’avvocato Samuel Stampigli.

Antonio Morra, operaio residente a Pistoia, era andato al concerto con la moglie. Dopo lo spettacolo, i due si erano fermati sulle scale esterne del Mandela Forum. È lì che si è consumata l’aggressione. Un video agli atti ha contribuito a ricostruire la dinamica dei fatti: Morra, durante una discussione con un gruppo di operai, sarebbe stato colpito alle spalle alla testa da Ibrahimi. Cadendo o tentando di restare in piedi, è stato poi raggiunto da un secondo colpo al volto sferrato da Corvo. L’uomo è caduto e ha battuto violentemente la testa, riportando lesioni fatali.

L’inchiesta, condotta dalla squadra mobile, ha definito l’episodio come un’aggressione sproporzionata e violenta, culminata in una morte che ha lasciato sgomenta la comunità. La sentenza chiude il primo capitolo giudiziario, ma il dolore per la perdita resta vivo tra i familiari.