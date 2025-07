Al Pegaso Meeting grande sfida nel lancio del peso: c’è il primatista italiano Leonardo Fabbri

FIRENZE – Firenze è da sempre la capitale italiana del lancio del peso: nel programma del Pegaso Meeting, in calendario mercoledì 23 luglio allo stadio Luigi Ridolfi, non poteva mancare una grande gara della specialità.

Protagonista assoluto, naturalmente, il primatista italiano Leonardo Fabbri – fiorentino doc – che nello scorso weekend a Madrid ha contribuito al titolo europeo a squadre dell’Italia vincendo la sua gara con la misura di 21,68. L’azzurro, classe 1997, guida attualmente la graduatoria mondiale dell’anno con il 22,31 ottenuto l’8 giugno a Lucca. Tappe importanti nella mappa di avvicinamento al record italiano, che Fabbri ha fissato a 22,94 lo scorso anno, e ai campionati mondiali di settembre a Tokyo,

A stimolare l’azzurro, oltre al pubblico di casa, ci sarà il compagno di allenamento Zane Weir, terzo italiano di sempre alle spalle della coppia fiorentina Leonardo Fabbri – Alessandro Andrei. Weir – 22,44 di primato personale nel 2023 – quest’anno ha realizzato un più che promettente 21,84 che lo colloca al settimo posto nella classifica mondiale del 2025.

Non è finita. Con la coppia azzurra scenderà in pedana il campione europeo indoor in carica: Andrei Toader, rumeno, che in marzo ad Apeldoorn ha sorpreso tutti con un lancio a 21,27. Nella stagione all’aperto, Toader si è portato più volte a ridosso dei 21 metri, con un miglior lancio di 20,86 ottenuto il 22 giugno a Bucarest.

Completano il quadro dei partecipanti gli egiziani Mostafa Hassan (21,65 di personal best nel 2023) e Mohamed Khalifa (21,39 nel 2022). Con loro un bel gruppo di azzurri, guidato da Riccardo Ferrara (20,23 quest’anno, ma 20,98 di record personale): Francesco Trabacca (19,06 nel 2025, 19,44 di personale), Vincenzo D’Agostino (18,84 e 18,95) e il giovane “fratello d’arte” Daniele Fabbri.

Definito anche il programma orario del meeting: alle 19,15, salto triplo donne; alle 20,30, 100 metri uomini B, alle 20,40 100 metri Fispes donne; alle 20,50 lancio del peso uomini; alle 21 salto triplo uomini, alle 21,20, 100 uomini A, alle 21,30, 800 metri donne.