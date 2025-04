Alluvione, riapre dopo i lavori urgenti la regionale Faentina

Getting your Trinity Audio player ready...

BORGO SAN LORENZO – Prime significative riaperture dopo le piogge di metà marzo in Alto Mugello. Ad annunciarle il governatore Eugenio Giani.

Arrivano i primi risultati sul territorio dopo la riunione di giunta della settimana scorsa in Mugello, a Casaglia. A partire dalla riapertura della strada regionale 302, chiusa a seguito delle abbondanti precipitazioni avvenute nei giorni 14 e 15 marzo scorsi, e oggi parzialmente riaperta con un’ordinanza della Citta metropolitana di Firenze. Non è però solo la SR302 ad essere interessata al provvedimento, ma anche altre strade che insistono nei comuni di Borgo San Lorenzo, Calenzano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Reggello, Scarperia e San Piero.

Il presidente Eugenio Giani ha espresso soddisfazione per la rapidità con la quale sono stati fatti gli interventi: “Sono molto contento che sia riaperto il collegamento con l’Alto Mugello tra Borgo San Lorenzo e Marradi, rimasto isolato a causa delle strade e delle ferrovie interrotte a causa degli eventi del 14-15 marzo. La Città metropolitana monitorerà i cantieri e presto ne apriranno degli altri per risolvere definitivamente il problema della mobilità in Mugello. Con gli interventi che abbiamo messo in atto in queste settimane abbiamo già riaperto la Bolognese, la Faentina, e tanti altri tratti stradali. Adesso siamo impegnati a risolvere positivamente i collegamenti ferroviari ancora interrotti, servirà più tempo, ma sono fiducioso che presto i toscani e le toscane potranno tornare a viaggiare con serenità in tutta l’area colpita dal maltempo e che tanti danni ha provocato”, ha terminato il presidente.

In particolare, si legge nel dettaglio nell’ordinanza, sarà riaperta al transito veicolare – dalle 5,30 di domani (7 aprile) la strada regionale 302 Brisighelle Ravennate dal chilometro 51+500 al chilometro 52+500 (in prossimità della località Casaglia, in Comune di Borgo San Lorenzo); dal chilometro 36+400 al chilometro 36+600 (nel centro abitato di Ronta, in Comune di Borgo San Lorenzo). Permarrà il divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 8 tonnellate e comunque di lunghezza non superiore a 9 metri. Il traffico sarà regolato da un senso unico alternato e il traffico sarà consentito dalle 5,30 alle 21.

Riaperte alle stesse condizioni la SR302 dal chilometro 39+000 al chilometro 63+000 (tutto il tratto tra la località Madonna dei Tre Fiumi, in Comune di Borgo San Lorenzo e Marradi); la SP306 dal km 45+000 al km 48+500 (tutto il tratto tra Palazzuolo e l’intersezione con la SR302, nel Comune di Marradi); la SP477 dal lm 12+450 al lm 16+150 (fino all’intersezione con la SR302), nei comuni di Palazzuolo e di Borgo San Lorenzo; la SP32 dal km 3+100 al km 3+500, nel Comune di Firenzuola.

Sarà inoltre istituito il senso unico alternato nelle seguenti strade: SP87 al km 3+900, località Vaggio, nel Comune di Reggello; SP107 al km 1+400 e al Km3+900, nel Comune di Calenzano; SP74 tratti diversi dal Km 2+900 al km 12+500, nel Comune di Marradi; SR302 tratti diversi dal km 39+000 al km 63+000, nei Comuni di Borgo San Lorenzo e Marradi; SP503 al km 21+200 e al km 25+500 nel Comune di Scarperia e San Piero; SP32 al km 15+400, nel Comune di Palazzuolo; SP477 tratti diversi dal km 12+450 al km 16+150.