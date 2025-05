Ancora in fiamme il banco dei libri e i giacigli dei senzatetto nel sottopasso delle Cure a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Ancora un atto vandalico nei confronti del senzatetto che tiene il banco di libri nel sottopasso della Cure a Firenze.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questa notte (fra il 6 e 7 maggio) in piazza delle Cure, per un primo intervento effettuato alle 2,20 per lo spegnimento di un piccolo incendio, successivamente alle 3,40 per lo spegnimento di materiali vari.

Sul posto è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario per il controllo di rito per alcune persone senza fissa dimora che si trovavano rifugiati nelle vicinanze.

Sul tema è intervenuto il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Palazzo Vecchio Lorenzo Masi.”Abbiamo appreso che stanotte c’è stato un altro atto vandalico nel sottopasso delle Cure ai danni dei libri di Marco e dei giacigli delle persone senza fissa dimora che trovano riparo notturno in questo luogo. Per fortuna sembra che non ci siano feriti, ma si tratta di un evento che condanniamo con tutte le nostre forze e sul quale tutti noi dobbiamo riflettere e intervenire prontamente. È evidente che è necessario arrivare ad una soluzione definitiva, che tuteli innanzitutto le persone ma che garantisca anche il luogo, visto che il sottopasso è cruciale per i collegamenti tra le Cure e piazza della Libertà e viene utilizzato ogni giorno sia da adulti che da bambini. Esprimiamo la nostra solidarietà a Marco e a tutti coloro che sono stati interessati da questo atto deplorevole, e rinnoviamo il nostro impegno a fianco dell’amministrazione, affinché siano identificati al più presto i responsabili e per proseguire lungo il percorso di inclusione sociale che la nostra città sta portando avanti con forza e determinazione”.