Andata di quarti di Conference per la Fiorentina: Kean non è fra i convocati per il Crystal Palace

FIRENZE – Niente trasferta londinese per Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina non figura nell’elenco dei 23 convocati per l’andata dei quarti di finale di Conference League, in programma domani (9 aprile) alle 21 contro il Crystal Palace. Una defezione pesante per il tecnico viola, costretto a rinunciare al proprio centravanti a causa del persistente dolore alla tibia con cui il giocatore convive ormai da diverse settimane. La decisione dello staff medico e tecnico è stata quella di non rischiare, preservando la punta in vista del delicatissimo finale di stagione.

Oltre a Kean, resteranno a Firenze anche Manor Solomon e Fabiano Parisi, entrambi ancora fermi ai box per i rispettivi infortuni. Non ci sono però solo notizie negative per i viola: rispetto alla recente trasferta di Verona, tornano infatti abili e arruolati due pedine fondamentali come Dodo e Mandragora. Il brasiliano e il centrocampista ex Torino garantiscono alternative importanti in un match che si preannuncia caldissimo, dove la Fiorentina cercherà di mettere un’ipoteca sulla qualificazione prima del ritorno al Franchi.

Questo l’elenco dei convocati: Luis Francisco Balbo Vieira, Riccardo Braschi, Oliver Christensen, Pietro Comuzzo, Domilson Cordeiro dos santos, David De Gea Quintana, Lapo Deli, Giovanni Fabbian, Nicolò Fagioli, Jacopo Fazzini, Robin Everardus Gosens, Albert Gudmundsson, Jack Davi Harrison, Eman Košpo, Eddy Nda Konan Kouadio, Pietro Leonardelli, Rolando Mandragora, Cher Ndour, Roberto Piccoli, Marin Pongračić, Giorgio Puzzoli, Luca Ranieri