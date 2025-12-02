Anziana sventa la truffa del falso carabiniere e fa arrestare uno dei malviventi

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN CASCIANO VAL DI PESA – Sventata un’altra truffa con il falso carabiniere.

I carabinieri della stazione di San Casciano in Val di Pesa sono interventi nell’abitazione di un’anziana (87 anni) del luogo che aveva segnalato un tentativo di truffa del cosiddetto finto carabiniere.

La vittima, contattata sull’utenza fissa di casa e insospettita dalle richieste dell’interlocutore, con il telefono cellulare ha chiamato in diretta il Nue112. I militari dell’Arma hanno subito raggiunto la casa della donna mentre era ancora al telefono con il presunto carabiniere. Durante la conversazione l’interlocutore ha cercato di convincere l’anziana vittima che la sua auto, la notte precedente, era stata utilizzata per compiere una rapina e che quindi avrebbe dovuto consegnare gioielli e denaro ad un delegato che si sarebbe presentato a breve da lei.

Infatti, poco dopo, è sopraggiungo all’abitazione un soggetto di nazionalità egiziana, 23enne, che si sarebbe qualificato come il delegato ed al quale la donna ha consegnato la busta contenente denaro e gioielli. A scambio avvenuto sono intervenuti i carabinieri che hanno messo in sicurezza la signora fermando il soggetto.

L’uomo è stato arrestato per l’ipotesi di truffa aggravata e condotto al carcere di Firenze-Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.