Attacco sterile per il secondo Empoli di stagione: 0-0 con l’Ingolstadt

Empoli – Ingolstadt 0-0EMPOLI

(4-3-3): Vasquez; Donati (46′Goglichidze), Ismajli (46′Marianucci), Walukiewicz (46′Guarino), Pezzella (46’Angori); Fazzini (75′Popov), Henderson (46’Ignacchiti), Haas (46′Degli Innocenti); Gyasi (62′Tosto), Caputo (46′Ekong), Shpendi (53′Esposito). A disp: Seghetti, Chiorra. Allenatore: D’Aversa.

INGOLSTAD: Simoni, Lechner (46′Hoppe) Borkowski (46′Gul), Kanuric (46′Plath), Deichmann (46′Cjetinovic), Seiffert (46′Drakulic), Kopacz (46′Keidel), Lorenz, Frode, Testroet, Kayo (46′Duhring). A disp: Funk, Dittgen, Andersen, Malone.

EMPOLI – Finisce senza reti l’amichevole dell’Empoli, la seconda del precampionato, contro i tedeschi di terza divisione dell’Ingolstadt, giocata ieri, 20 luglio, nel ritiro di Caldaro. Brutte notizie, dunque, dal reparto d’attacco, nonostante alcune buone occasioni, nella prima frazione, con Caputo e con Shpendi.

Esordio in porta per il portiere scuola Milan Devis Estiven Vasquez Llach, classe 1998, colombiano quest’anno in prestito prima allo Sheffield Wednesday in Championsip quindi all’Ascoli. Per lui l’occasione di fare una buona prestazine, soprattutto nella ripresa. Prima in maglia empolese, nella ripresa, anche per Esposito, l’attaccante dell’Inter, l’anno scorso alla Samp.

Le buone notizie, invece, arrivano dal botteghino. sono già stati staccati 1214 abbonamenti in nemmeno 48 ore dall’apertura della campagna.

Per tutte le informazioni sull’acquisto dell’abbonamento è possibile visita la sezione dedicata del sito o contattare il numero Whatsapp 379.1260302.